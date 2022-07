Greta Thunberg: il patrimonio della giovane attivista è sbalorditivo

Greta Thunberg è diventata il volto della lotta contro l’emergenza climatica. Il suo impegno a favore dell’ambiente è ormai noto a tutti: ma quanto guadagna la giovane attivista?

Classe 2003, nata a Stoccolma, Greta Thunberg è ormai il volto della lotta portata avanti dalle nuove generazioni contro l’emergenza climatica e la noncuranza dimostrata da parte dei leader politici riguardo il tema, che si fa ogni giorno più delicato.

Che possa piacere o meno, la giovane attivista si è guadagnata un enorme seguito nel corso degli anni. Tutto è iniziato nel 2018, quando ha attirato l’attenzione dei media per via delle sue manifestazioni contro al governo svedese.

Ciò che voleva, era un diminuzione delle emissioni di anidride carbonica, in linea con le previsioni dell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. Così ha iniziato a saltare le lezioni scolastiche per protestare davanti al parlamento, dando vita allo slogan “Sciopero della scuola per il clima”.

L’attivista ha poi lanciato il movimento “Fridays for Future”, spopolato tra gli studenti di tutto il mondo – Italia compresa. Greta è diventata una fonte di ispirazione per milioni di persone. I suoi scambi di battute con Donald Trump ed il suo duro intervento in occasione della COP24 sono destinati ad essere ricordati per molti anni.

Greta Thunberg e la sua Fondazione: a quanto ammontano i guadagni dell’attivista?

Recentemente, l’attivista – che quest’anno ha compiuto i 19 anni – è tornata a far parlare di sé dopo aver effettuato una donazione di 100.00 euro all’Oms, in supporto al programma Covax, nato con lo scopo di garantire l’accesso ai vaccini anti-Covid nei paesi che hanno maggiori difficoltà economiche.

Il gesto di Greta è finito al centro di non poche polemiche online vista l’alta cifra versata. Ma i 100.000 euro sono stati donati dalla sua Fondazione omonima. La Greta Thunberg Foundation è stata creata nel 2020. l’attivista ha usato i 100.00 dollari ricevuti dopo aver vinto il Right Livelihood Award (conosciuto anche come il Nobel alternativo) del 2019.

Nonostante ciò, continua ad esserci una grande curiosità intorno al patrimonio della celebre attivista che, nel 2020, è stata premiata con 1 milione di dollari per essersi aggiudicata la vittoria del Gulbenkian per l’umanità. Greta, dopo aver ricevuto il riconoscimento, ha spiegato di aver devoluto tutto a diverse organizzazioni tramite la sua Fondazione. Tra queste, la Croce Rossa, il Movimento Mezzaluna Rossa, Oil Change International e Solar Sister.

Per il momento, non è ancora possibile conoscere il bilancio della Greta Thunberg Foundation – essendo un progetto molto giovane. Ma, in base a quanto riferito dall’attivista, i guadagni della Fondazione sono sempre stati interamente devoluti ad altre iniziative.

Per quanto riguarda il patrimonio di Greta, non esiste un dato certo ma secondo la compagnia Wealth Magnet attualmente si aggirerebbe intorno ad 1 milione di dollari. Il motivo? La sua “potente presenza sui social media ed il numero di followers” – come nel caso dei più famosi content creator ed influencer.