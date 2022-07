Posto di blocco: attenzione ai 2 nuovi controlli che stangano gli italiani, cosa rispondere

Vediamo le novità al posto di blocco e soprattutto vediamo i controlli che stanno mettendo più in difficoltà gli italiani.

Essere fermati al posto di blocco può essere sicuramente una grande perdita di tempo, però è anche vero che è proprio grazie al controllo puntuale garantito dai posti di blocco che le forze dell’ordine possono arginare il crimine.

Quando l’automobilista viene fermato al posto di blocco sia lui che l’automobile subiscono un controllo.

I nuovi controlli al posto di blocco

Ma adesso qualcosa sta cambiando nei controlli ai posti di blocco e diventa fondamentale capire a cosa stare più attenti.

Quando gli agenti fermano l’automobilista al posto di blocco fanno un veloce controllo dell’automobile. Lo scopo di questo controllo è capire se l’auto presenti qualche anomalia facile da riscontrare ad una prima occhiata. Dopo aver fatto questo gli agenti chiedono all’automobilista tre documenti: la patente, il libretto di circolazione e il contrassegno dell’assicurazione. La patente dovrebbe diventare digitale dal prossimo anno e sarà una grande rivoluzione ma per ora non è questo che cambia per gli italiani. Al contrario notevoli problemi stanno sorgendo quando gli agenti controllano il contrassegno dell’assicurazione.

A cosa stare attenti

Infatti l’automobilista porge agli agenti il foglio che l’assicurazione gli ha inviato via email. Ma proprio nell’esaminare questo foglio gli agenti stanno scoprendo notevoli anomalie. Infatti gli italiani per risparmiare adesso cercano le polizze assicurative per l’automobile on-line. Effettivamente facendo questo si ottiene un grande risparmio ma sono sempre di più i siti truffaldini che erogano assicurazioni false. Purtroppo l’automobilista non ha modo di accorgersi che il sito non è quello ufficiale della compagnia assicurativa e così acquista la polizza falsa in buona fede.

I controlli contro le violazioni sulle accise

Tuttavia al momento del controllo al posto di blocco il problema emerge e l’automobilista non può più circolare. Dovrà immediatamente sottoscrivere una polizza autentica. Ma bisogna fare attenzione anche al controllo del serbatoio. Infatti molti italiani per risparmiare sul diesel stanno utilizzando olio di colza o altre sostanze simili. Tuttavia utilizzare delle sostanze viscose diverse dal diesel vero e proprio costituisce un reato. Infatti facendo così non si pagano le accise e si rischia una sanzione.