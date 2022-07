Non solo POS: arrivano tanti limiti al denaro contante e se non li conosci è una dura stangata

Il governo e l’Agenzia delle Entrate hanno nel mirino il denaro contante.

Si è tanto parlato dell’obbligo di accettare i pagamenti con carta di credito e bancomat ma i limiti all’utilizzo del denaro contante sono tanti e per chi non li rispetta le sanzioni sono salatissime.

Il fisco sa bene che il denaro contante è lo strumento principe degli evasori fiscali. Infatti chi fa evasione fiscale o riciclaggio del denaro sporco può compiere questi traffici proprio grazie al fatto che danaro contante non è tracciabile.

Tanti nuovi limiti da conoscere per il cittadino

Ecco perché ci sono molteplici limiti all’utilizzo del denaro contante ed è importante conoscerli tutti per evitare multe che possono essere veramente pesanti.

Innanzitutto da luglio è scattato il divieto per i commercianti di rifiutare il pagamento con carta e bancomat. Qualsiasi negoziante dovesse pretendere il pagamento in contanti sarebbe multato di 30 euro aumentati in proporzione al valore della merce. Ma oltre a questo limite c’è anche il limite a €2000 per i pagamenti in contanti. Infatti chiunque dovesse fare un pagamento in contanti dai €2000 in su subirebbe una pesante sanzione. Tra l’altro questo limite dal 2023 passa a soli €1000.

Sanzioni e controlli

Dunque dal prossimo anno basterà fare un pagamento in contanti di €1000 per essere sanzionati. Tuttavia ci sono conseguenze pesanti anche per chi ha troppo denaro nel portafogli oppure in casa. Infatti se da un controllo dovesse emergere che un cittadino porta troppo danaro addosso oppure che ha troppo denaro conservato in casa dovrebbe riuscire a spiegare analiticamente la motivazione di tutto quel denaro in contanti altrimenti subirebbe penetranti accertamenti con il rischio anche di essere sanzionato.

Controlli anche sul conto corrente e sul bancomat

Ma in realtà il controllo più puntuale è proprio quello che gli italiani subiscono sul conto corrente. Infatti sono proprio i movimenti sul conto corrente e al bancomat ad essere analizzati grazie agli algoritmi della super anagrafe dei conti correnti. Qualsiasi movimento sul conto corrente o al bancomat che sia giudicato anomalo sarà segnalato dal sistema all’operatore umano e farà partire controlli molto approfonditi. Insomma, il contante è nel mirino ed anzi nel tempo si punta a farlo progressivamente scomparire anche se si tratta di un percorso ancora lungo.