Aka 7even ha una nuova compagna? L’ex star di Amici rompe il silenzio: “Troppo bello…”

Le collaborazioni tra artisti hanno sempre avuto un certo fascino. Cosa stanno tramando, a tal proposito, Aka 7even e Brenda Asnicar? Il recente botta e risposta avvenuto tra i due sui social sta facendo gioire i loro fan.

I giovani talenti di oggi, si sa, sono destinati a diventare i grandi artisti del futuro. Fortunatamente, i talent show offrono la possibilità di emergere a tantissime promesse dello spettacolo italiano cosicché, con impegno e dedizione, possano trasformare la loro passione in un vero e proprio lavoro.

Uno dei programmi per eccellenza atti a scoprire nuovi talenti è, senza dubbio, Amici di Maria De Filippi, a cui anche il giovane Aka 7even deve il suo grande successo degli ultimi tempi. Il cantautore, da quando ha compiuto il suo debutto, ha collezionato numerosi consensi e, attualmente, è in giro per l’Italia con il suo “Aka 7even summer tour”.

Di recente, tuttavia, l’attenzione degli utenti del Web è stata catturata da un particolare scambio di messaggi avvenuto tra Aka (il cui vero nome è Luca Marzano) e la cantante e attrice argentina Brenda Asnicar. Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

Nuovi progetti in vista

Alcune ore fa, sul suo account Twitter ufficiale, il cantautore Aka 7even ha condiviso con i suoi follower il seguente tweet: “Sapete qual è la mia ship preferita? Io e Brenda Asnicar”. La parola “ship”, per chi non lo sapesse, viene utilizzata di frequente dai giovani per segnalare che due persone starebbero bene insieme. La risposta di Brenda alla frase di Luca non si è fatta di certo attendere e… provate a indovinare? L’artista argentina ha pubblicato quello che sembra essere l’estratto di una chat di WhatsApp nel quale si legge: “Io e te. Is too good to be true”. L’affermazione di Brenda – che tradotta in italiano vuol dire “Io e te. Troppo bello per essere vero” – lascia grande spazio all’immaginazione, non trovate? I due, infatti, con il loro botta e risposta, potrebbero aver lanciato un indizio ai loro fan inerente a una futura collaborazione artistica. C’è chi ipotizza, però, che tra Aka 7even e Brenda potrebbe potrebbe esserci qualcosa di più di un semplice rapporto lavorativo. Per scoprire, a tal proposito, cosa bolle in pentola, non ci resta che aspettare!

Chi è Brenda Asnicar?

Tutti, almeno una volta, avrete di certo anche solo sentito parlato della serie tv per ragazzi Il mondo di Patty. Tale fiction, oltre ad aver riscosso un vero e proprio successo televisivo, ha anche rappresentato il debutto nel mondo del cinema di Benda Asnicar la quale, in tale occasione, ha interpretato il personaggio di Antonella Lamas Bernardi.

Oltre a essere una talentuosa attrice, Brenda ha anche dimostrato di essere un’eccellente cantante e, ad oggi, ha già pubblicato un album e numerosi singoli di grande successo.