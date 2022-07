La star di Uomini e Donne sparita dai social: il triste retroscena dell’amata tronista

L’esposizione mediatica, la popolarità, i social… sono tutte cose bellissime che, tuttavia, possono celare anche tante sofferenze e difficoltà. Ecco, a tal proposito, cosa si nasconde dietro la scelta di una giovane e famosa ex tronista di Uomini e Donne di prendersi una pausa dal mondo del Web.

Molti dei giovani in cerca d’amore che, negli anni, hanno partecipato a Uomini e Donne, in seguito alle loro apparizioni televisive hanno iniziato a riscuotere successo nel mondo del Web, dei social e non solo. Basti pensare, infatti, ad Andrea Damante ed Eugenio Colombo, diventati dei richiestissimi dj, a Giulia De Lellis, e a tutte le ragazze che hanno intrapreso la carriere di blogger e influencer.

Chiunque scelga di diventare un personaggio pubblico, però, deve mettere in conto che oltre all’affetto e all’amore dei propri fan, è facile incorrere anche nei commenti dei cosiddetti “hater” i quali, senza validi e apparenti motivi, attaccano e insultano chiunque, anche, talvolta, in maniera molto pesante.

Di recente, infatti, sta facendo parlare di sé il caso di Veronica Burchielli, un’ex tronista e influencer che, da alcuni mesi a questa parte, ha scelto di sparire dai social. Ecco, dunque, tutto quello che c’è da sapere.

Che fine ha fatto Veronica Burchielli?

Questo post, datato 29 marzo, è stato l’ultimo che Veronica Burchielli ha pubblicato sul suo account Instagram ufficiale. Quello che potrebbe essere il motivo della sua pausa dai social è stato reso noto dal portale Very Inutil People. Tale sito, infatti, ha di recente riportato le seguenti affermazioni, derivanti una fonte ben informata: “Veronica Burchielli si è presa una pausa da Instagram, e penso anche dalla vita pubblica in generale, in seguito a diversi problemi di autostima. Negli ultimi mesi aveva preso diversi chili, e sul Web avevano iniziato a offenderla, facendole notare i chili di troppo. Il “body shaming” e il “cyberbullismo” l’hanno sicuramente fatta stare male, e ha deciso di prendersi una pausa. Ha fatto solo che bene!”.

Il percorso di Veronica a “UeD”

Veronica Burchielli ha iniziato il suo percorso a Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice, scegliendo di dichiararsi per l’ex tronista Alessandro Zarino. Alla fine del percorso, Alessandro scelse di uscire dal programma proprio con Veronica la quale, tuttavia, gli diede un inaspettato “due di picche”. Successivamente, le carte in tavola si invertirono: Veronica Burchielli salì sul trono, e Alessandro Zarino si presentò come suo corteggiatore. In tale occasione, Veronica e Alessandro uscirono dal programma insieme, ma nei primi mesi del 2022 la loro storia d’amore è giunta al termine.

Nel corso del programma di Maria De Filippi, Veronica ha sempre dimostrato di essere una giovane donna dal carattere molto forte, ma ha anche rivelato di aver sofferto tanto, in passato, per la separazione de suoi genitori.