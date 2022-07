Cecilia e Ignazio, il clamoroso retroscena: i rapporti tra la Rodriguez e la mamma di Moser non sono idilliaci

Problemi tra Cecilia Rodriguez e la mamma di Ignazio Moser, la signora Carla Merz? Ecco l’incredibile ricostruzione dei rapporti tra le due.

Una delle coppie più amate dal grande pubblico: lei, sorella della conduttrice Mediaset Belen Rodriguez, showgirl, influencer e, da qualche tempo, imprenditrice nel campo della moda; lui, ex campione di ciclismo, influencer ed imprenditore.

Stiamo parlando di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Per i due, nei mesi scorsi, si è parlato con insistenza del grande passo ma, al momento, la coppia amatissima dagli italiani non si mette fretta.

E’ anche vero, del resto come confermato dai diretti interessati, che la coppia ha attraversato non molto tempo fa una durissima crisi, per fortuna superata.

Cecilia e la mamma di Ignazio

Emerge in queste ore, però, un curioso retroscena che riguarda proprio la coppia e, in particolare, il rapporto tra Cecilia Rodriguez e sua suocera, la mamma di Ignazio Moser, la signora Carla Merz. Stando ad una ricostruzione pubblicata questa settimana dal magazine DiPiù, Merz sarebbe stata contraria ad una carriera nel mondo dello spettacolo per suo figlio. Si legge: “Quando Ignazio è entrato al Grande Fratello Vip, Moser e la moglie hanno iniziato a litigare”. Ma non è tutto perché, stando sempre alla versione del magazine, la signora Merz non avrebbe mai apprezzato del tutto la relazione tra suo figlio e la sorella di Belen a causa del clamore mediatico suscitato dalla coppia. Continua: “A differenza di Francesco, Carla non si è mai fatta scattare una foto con Cecilia”.

Il divorzio dei genitori di Moser

Nei giorni scorsi ha fatto scalpore la notizia del divorzio, dopo oltre 40 insieme, di Francesco Moser e Carla Merz. Oggi i due vivono in casa separate: il papà dell’ex gieffino risiede a Palù di Giovo, mentre la signora Merz a Trento insieme a sua figlia Francesca.

Infine, continuando con la ricostruzione del settimanale, Merz non avrebbe gradito in questi anni nemmeno la presenza dei familiari di Cecilia Rodriguez, mentre il suo ex marito ne sarebbe entusiasta.