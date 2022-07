Disney+ ha aggiornato ancora una volta il suo catalogo, inserendo una serie di nuovi contenuti che sicuramente apprezzeremo di più rispetto ai precedenti. Ma che cosa troviamo di nuovo?

Il catalogo della stupenda piattaforma di streaming Disney+ è stato finalmente aggiornato, non per niente avremo la possibilità di poter guardare in tutta tranquillità una serie di nuovi contenuti davvero sorprendenti. Ce ne saranno diversi e, come da consuetudine, probabilmente soddisferanno le nostre richieste in vista del fatto che proporranno contenuti sempre più differenti. Ciò, dunque, implica che non dovremo preoccuparci di quello che potremo guardare, ecco perché verremo accontentati.

Ed è una condizione che sicuramente avremo visto anche in altre situazioni, soprattutto in quelle dove è necessario attendere molto tempo prima di vedere degli eventuali aggiornamenti sia sulle serie TV che sui film che avremo modo di vedere e conoscere con il passare dei mesi. Il più delle volte, però, quello che viene pubblicato pensiamo che sia davvero originale oltre che speciale, ragione per la quale informarci un minimo di più su quello che potremo vedere, non potrebbe che essere un’ottima idea dopotutto. Ma arrivati a questo punto, giustamente, ci vogliamo chiedere: quali sono i contenuti esclusivi di cui dovremmo essere a conoscenza?

I film in uscita

Attualmente ce ne sono cinque, e sono principalmente delle opere che tutti quanti noi stavamo aspettando. Non si tratta dei soliti film usa e getta che dimenticheremo presto, bensì dei progetti altamente ben fatti e che sarebbero in grado di catturare l’attenzione di chiunque. Questo lo possiamo dire tranquillamente visto e considerato che le case produttrici che li hanno realizzati, beh, non sono certamente delle compagnie sconosciute, e lo capirete soltanto dal nome e dal tema. Insomma, agosto si rivelerà essere un vero e proprio mese di soddisfazioni e contenuti mozzafiato.

Comunque, i film che dovremmo tenere in considerazione sono essenzialmente i seguenti: She Hulk: Attorney At Law, Andor, Lightyear – la vera storia di Buzz, Prey, I Am Groot e Lego Stars Wars Summer Vacation. Tutti e cinque hanno una fama di base davvero elevata come anche un’ottima idea della quale chiunque ripone fiducia, e la motivazione del perché i più esperti si fidano è ovvio. Prendendo in considerazione il primo progetto ad esempio, già il fatto che i contenuti siano stati prodotti dalla Marvel Studios la dice lunga sul tipo di capolavoro che potrebbe essere questo film, di conseguenza inutile dire che ci si aspetti il massimo.

Lo stesso discorso vale anche per le altre opere presentate, che nonostante non siano state realizzate da una società così famosa come quella che abbiamo nominato, in ogni caso hanno una loro rilevanza decisamente elevata e non sarebbe nemmeno troppo strano se facessero un successo enorme con poco. Ma per scoprirlo dovremo semplicemente aspettare e vedere quale sarà il risultato che otterranno: al momento, limitiamoci a guardare questi film, in caso ci interesseranno, e ad esprimere il nostro giudizio.