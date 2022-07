Google Pay lascia il posto a Google Wallet: tanti vantaggi in più in una sola app

Un titolo presente in milioni e milioni di caselle di posta elettronica. Il colosso di Mountain View sta avvisando così i suoi clienti. Con un e-mail che ratifica il passaggio da Google Pay a Google Wallet: porterà tanti vantaggi in più. Tutto in una sola applicazione.

“Google Pay sta per diventare Google Wallet”. Inizia così, dopo i convenevoli, l’email ufficiale di Google. “Potrai contare su nuove funzionalità, una nuova veste grafica e nuove impostazioni della privacy per un controllo più efficace sulle modalità di condivisione dei tuoi dati”. Funzionalità fa rima con novità.

“Con il nostro portafoglio digitale – prosegue Big G – potrai accedere in modo rapido e sicuro a carte di pagamento, carta fedeltà, biglietti, carte d’imbarco, chiavi dell’auto e altro ancora. Potrai continuare come sempre a pagare online ovunque sia accettato Google Pay. Ti basterà cercare i pulsanti per il pagamento con Google Pay o utilizzare la compilazione automatica in Chrome e Android. Inoltre, se salvi una carta in Wallet, potrai anche effettuare pagamenti contactless in tutti i negozi che accettano Google Pay”.

Google Wallet in 38 Paesi. Italia compresa

Via libera, dunque, al quarto rebranding di Google del suo sistema di pagamento. Gli utenti su Reddit segnalano che l’app è stata implementata per loro e una versione è già apparsa su APKMirror, quindi è disponibile l’esecuzione del sideload.

Google Wallet è stato annunciato al Google I/O 2022 e riporta il nome del prodotto di Google Payments originale. Wallet è stato originariamente disponibile dal 2011 al 2015, poi è diventato Android Pay, poi Google Pay nel 2018 e ora Wallet è tornato nel 2022.

Sebbene il marchio Google Pay sia in circolazione da più di un anno, nel marzo 2021 il colosso di Mountain View ha lanciato una base di codice completamente nuova. Questa nuova versione di Google Pay utilizzava la base di codice di “Google Tez”, un prodotto di pagamento sviluppato per l’India. Rispetto al vecchio Google Pay, il nuovo Google Pay ha avuto un sacco di regressioni delle funzionalità, come la perdita del supporto per l’accesso a più dispositivi, nessun supporto per più account e nessuna compatibilità con tutto ciò che non aveva una scheda SIM, il che significava il Il sito Web di Google Pay ha dovuto essere privato delle funzionalità.

Il lancio di Tez Google Pay è stato un mezzo disastro, così da Mountain View hanno programmato il rilancio: Google Wallet. L’app sarà scaricabile sul Play Store: potrà essere utilizzata per pagare nei negozi ma anche sugli aerei. E ancora: si potrà partecipare a eventi usando uno smartphone Android o lo smartwatch Wear OS.

Pulsante Più sulla schermata Home, salva vari elementi da un sito web o un’app o rivedi i pagamenti contactless effettuati di recente, tutto organizzabile in un portafoglio dove trovare le tue carte. Google Wallet sarà rilasciato in 38 paesi. Fra questi, naturalmente, c’è anche l’Italia.

