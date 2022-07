Il Paradiso delle Signore 7, clamoroso spoiler: “Umberto muore”, social in rivolta | Tutta la verità

Nelle prossime puntate della settima stagione de Il Paradiso delle Signore potremmo assistere ad un clamoroso epilogo per Umberto Guarnieri: ecco cosa accadrà.

Continuano le registrazioni in queste settimane dalle nuove puntate della settima stagione dell’amatissima serie di Rai Uno, Il Paradiso delle Signore.

I nuovi appuntamenti con le vicende che ruotano intorno al grande magazzino milanese dovrebbero partire da lunedì 19 settembre, sempre nella solita fascia oraria, ovvero le 15.55 circa.

Intanto, continuano gli spoiler – più o meno confermati – sulle prossime puntate e, alcuni di questi, hanno davvero infuocato i social.

La vendetta di Adelaide

Nell’ultima puntata della scorsa stagione, Umberto Guarnieri ha lasciato la Villa e seguito il suo cuore insieme a Flora Gentile Ravasi. Qualche giorno prima, per proteggere la sua posizione e quella della Contessa Adelaide di Sant’Erasmo – all’oscuro però di tutto – ha ceduto le sue quote del Paradiso a Dante Romagnoli. Quest’ultimo, però, le hai poi vendute proprio alla Contessa prima di lasciare Milano insieme a Beatrice Conti. E ora, dunque, cosa accadrà? Adelaide è su tutte le furie: gelosissima del rapporto tra Umberto e Flora, sentendosi tradita, teme anche che il padre di Marta possa spifferare tutto alla giovane sul crudele destino di suo padre, Achille.

La prima mossa che farà Adelaide, arrivata al Paradiso per gestire le sue quote, sarà quella di cercare di licenziare Flora, divenuta nel frattempo stilista del grande magazzino. Ma incontrerà l’opposizione di Vittorio Conti, ma anche quella dello stesso Umberto, che si schiererà con la sua nuova compagna. Una mossa che non piacerà affatto alla Contessa, la quale, cercherà l’aiuto anche di Marta per far lasciare Umberto e Flora.

Il destino di Umberto Guarnieri

Con il passar del tempo, Adelaide di Sant’Erasmo si sentirà sempre di più minacciata dalla relazione tra Umberto Guarnieri e Flora Ravasi. Non solo la delusione amorosa, anche il timore sul caso Ravasi spingeranno la Contessa a minacciare il Commendatore.

Eccoci, dunque, al clamoroso spoiler: la Contessa potrebbe arrivare a commissionare l’omicidio di Umberto. Una scelta dettata dalla paura anche delle voci circa un matrimonio tra il Guarnieri e Ravasi. Sarà così? Intanto la notizia ha fatto infiammare i social: può un personaggio così importante come quello interpretato da Roberto Farnesi uscire di scena? In passato è già stato fatto, come ad esempio per Marta, interpretato da Gloria Radulescu.