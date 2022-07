Totti, la solitudine del “Capitano” e nuove indiscrezioni | Nuccetelli torna a vuotare il sacco

Decidere di separarsi, non è stato il momento più duro nella vita di Francesco Totti, al contrario sembra lo stia vivendo ora. Tra nuove dichiarazioni e rimorsi, non c’è pace per il “Capitano”.

Il settimanale Nuovo rivela alcuni dettagli su come il Pupone starebbe vivendo il divorzio con la madre dei suoi tre figli. Secondo la rivista, l’ex Capitano della Roma starebbe affrontando giorni difficili per via della rottura e pare non si dia pace.

Chi lo conosce lo descrive come assalito dalla rabbia e dal senso di rammarico. Un periodo di solitudine quello che sta vivendo il “pupone”, visto che Ilary si trova ancora in vacanza in Africa insieme ai loro tre figli.

Arrivano inoltre nuove indiscrezioni da parte sia di Alvin che dell’amico di Totti Alex Nuccetelli, molto attivo in questo periodo sui giornali, per quanto riguarda le “chiacchiere” sulla “notizia dell’anno“.

Totti, la solitudine del capitano e nuove indiscrezioni. Le parole di Nuccetelli

“Francesco Totti non si dà pace. La rabbia è tanta… Chi lo conosce bene racconta che avrebbe provato fino alla fine a salvare il rapporto”, si legge sulla rivista Nuovo. E poi torna Nuccetelli ex di Antonella Mosetti e padre di sua figlia Asia, che racconta come la decisione di mettere la parola fine sarebbe arrivata da Ilary Blasi e non certo da Francesco. Sicuramente queste dichiarazioni non faranno felici la Blasi che da tempo aveva un po’ preso le distanze da alcuni amici del marito. Sua sorella era già intervenuta in sua difesa, andando contro Nuccetelli, il quale non placa la sua voglia di raccontare il suo punto di vista sulla questione. Chi, invece, non voleva essere messo in mezzo è probabilmente Alvin. Nei giorni scorsi, Dagospia ha lanciato uno scoop: l’inviato, amico della Blasi, non sarebbe del tutto estraneo alle questioni di cui si parla. Non si capisce in quale modo al momento, l’unico aggancio potrebbero essere le parole dell’inviato durante l’ultima puntata dell’Isola dei famosi:“Aveva ragione Francesco Totti, sei unica”.

Alvin torna a chiarire le sue parole

Ilary all’epoca era apparsa visibilmente commossa da queste parole e dopo qualche settimana era arrivato l’annuncio ufficiale della separazione. Proprio in queste ore, Alvin ha deciso di rompere il silenzio e lo fa attraverso il suo account di Instagram.

“Viviamo un’epoca che è piuttosto complessa. Le facili speculazioni non sono cosa di cui mi nutro. Il rispetto, invece, nobilita l’uomo” ha scritto. Probabilmente, spera che con queste parole possa uscire fuori dal caos mediatico in cui si è ritrovato, inaspettatamente. Sarà così?