Wanda Nara regina della spiaggia, lo scatto in bikini è da urlo: lato b in vista

L’influencer e showgirl Wanda Nara, ha incantato ancora una volta i suoi tantissimi fan con uno scatto mozzafiato in spiaggia: eccolo.

Lei è una delle opinioniste tv, influencer e showgirl più seguite ed amate – oltre che chiacchierate – dal grande pubblico. Vera e propria star internazionale, Wanda Nara è uno dei volti più noti del mondo glamour social e non solo.

Negli scorsi mesi, Wanda Nara e suo marito, il calciatore del Paris Saint-Germain Mauro Icardi, hanno vissuto mesi molto complicati a causa di un presunto tradimento dell’attaccante ex Inter.

Ora tra i due va tutto a gonfie vele e la loro relazione è solidissima, tanto che stanno trascorrendo le vacanze insieme in Spagna.

La foto di Wanda Nara

In un post pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale, Wanda Nara ha infiammato i social. Sulla popolare app è seguita da oltre 13,6milioni di followers e la moglie di Mauro Icardi si è mostrata in tutta la statuaria bellezza. In forma mozzafiato, l’ex opinionista del Grande Fratello Vip 4, ha incantato con una foto con il lato b in bella mostra, ed ha scritto: “Nello stesso luogo e nello stesso tempo”. Attualmente, Nara si sta godendo le vacanze ad Ibiza, in Spagna.

Il possibile ritorno in tv

Come accennato, Wanda Nara si è allontanata da qualche tempo dal piccolo schermo nostrano, dopo il trasferimento di Mauro Icardi a Parigi. Nonostante questo, grazie molto ai social, la showgirl è ancora molto amata nel nostro Paese e non mancano di certo le proposte per lei. Dunque Nara tornerà in tv? Difficile a dirsi, anche se potrebbe in diverse vesti. Inizialmente, si era fatto il suo nome per il Grande Fratello Vip 7, in partenza il 12 settembre su Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini, ma il direttore di Chi ha scelto Orietta Berti e Sonia Bruganelli per il ruolo di opinioniste.

Il nome di Wanda Nara è finito tra i papabili anche per nuovo programma sportivo, su Italia Uno, di Piero Chiambretti. Stando a quanto si vocifera, il conduttore vorrebbe cambiare nome al format di Tiki Taka – ancora troppo legato a Pierluigi Pardo – e modificare alcuni aspetti del programma. Questo potrebbe segnare il ritorno di Wanda Nara a Cologno Monzese? Staremo a vedere.