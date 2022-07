Alessia Marcuzzi sfida la censura con uno scatto in topless: a quasi 50 anni la conduttrice è divina

La conduttrice Alessia Marcuzzi, che presto tornerà in tv su Rai Due, ha pubblicato uno scatto in topless che ha infiammato si social.

Lei è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo nostrano, uno dei volti più noti della tv italiana. Lo scorso anno, con grande rammarico dei suoi tantissimi fan, ha lasciato dopo 25 anni Mediaset.

Stiamo parlando di Alessia Marcuzzi. Dopo un anno sabatico, la presentatrice ha spiegato che tornerà il prossimo autunno su Rai Due in prima serata con un nuovissimo format.

Alessia Marcuzzi, intanto, è diventata una vera e propria star dei social, dove continua a regalare bellissimi scatti ai suoi tantissimi followers.

Lo scatto di Alessia Marcuzzi

In un post pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale, dove vanta oltre 5,4milioni di followers, Alessia Marcuzzi ha pubblicato uno scatto in cui si è mostrata in tutta la sua bellezza. La conduttrice, bellissima e in forma mozzafiato, è apparsa in una foto in topless mentre fa un bagno al chiaro di luna. Scrive la presentatrice: “Bagno prima di mezzanotte”. Il prossimo 11 novembre, Marcuzzi spegnerà 50 candeline e la conduttrice sembra stia vivendo una seconda giovinezza. Tantissimi i like e le reaction al post.

Il ritorno in tv

Nel corso di un’intervista rilasciata a DiPiù, Alessia Marcuzzi ha parlato della sua nuova avventura in Rai con il programma Boomerissima. La conduttrice ha rivelato che l’idea del nuovo show è nata durante una chiacchierata con suo figlio Tommaso, il primogenito nato dalla relazione con Simone Inzaghi. Ha raccontato: “E’ un idea che mi è venuta proprio grazie a lui. Chiacchierando con lui, con quei classici confronti che si fanno a casa tra genitori e figli. Sarà un varietà che racconta musica, film, sport, oggetti, mode, fatti di cronaca. Ci saranno ospiti, ricordi, travestimenti, sfida tra generazioni”.

Alessia Marcuzzi ha rivelato di voler portare in trasmissione, per la prima volta, proprio suo figlio Tommaso, il quale oggi ha 21 anni, ma anche altri membri della sua famiglia. Ha spiegato: “Ci sto provando, vedremo”. Rivedremo anche il mister dell’Inter e Francesco Facchinetti? Staremo a vedere.