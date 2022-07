Kate Middleton scoppia in lacrime, la Duchessa esasperata: c’entra Meghan Markle

Si ritorna sul chiacchierato caso del 2018 ma, questa volta, emergono nuovi particolari: fu Meghan Markle a far scoppiare in lacrime Kate Middleton. Ecco cosa accadde.

Nelle ultime settimane, stanno riaffiorando diversi, e clamorosi, retroscena, all’interno della Famiglia Reale britannica, i quali in particolar modo riguardano i rapporti tra Kate Middleton e Meghan Markle. La Duchessa di Cambridge, prossima Regina, non ha mai legato del tutto con la Duchessa del Sussex ed ex attrice di Suits.

Tra le due ci sarebbero stati conflitti sin dal primo giorno dell’approdo della moglie del Principe Harry a Buckingham Palace. Al netto delle apparenze e dei gesti dinanzi ai flash dei fotografi, le Duchessa mal si digerivano. Eppure, nel corso degli anni, avrebbero cercato – ma senza successo – mantenere quantomeno un rapporto amichevole.

Anche se apparentemente episodi “minori” – rispetto chiaramente al ruolo ricoperto – tutte queste piccole vicende hanno convinto Harry e Meghan ad allontanarsi da Londra. La vita a Buckingham Palace, infatti, era divenuta insostenibile e piena di pressioni.

Le parole di Bower

Negli ultimi anni si è parlato con insistenza di un episodio avvenuto nel 2018, alla vigilia delle nozze dei Duchi del Sussex Harry e Meghan. La versione è stata raccontata più volte, da fonti molto vicine alla Famiglia Reale, ma anche dalla Markle nel corso della famosa intervista rilasciata Oprah Winfrey un anno fa. Allora, si disse, che l’ex attrice di Suits fece scoppiare in lacrime la Duchessa di Cambridge, ma Meghan ha sempre rigettato questa versione dei fatti. A fare chiarezza di ha pensato il giornalista Tom Bower, esperto di Royal Family, e autore del libro più chiacchierato del mondo nel Regno Unito Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors.

Stando a quanto sostiene Bower nel suo libro, Meghan Markle e Kate Middleton si ritrovarono in disaccordo sulla lunghezza dell’abito di Charlotte, secondogenita di Kate e William, e sull’opportunità di far indossare le calze alle bambine che avrebbero poi accompagnato la sposa all’altare. Meghan, in particolare, avrebbe fatto un commento spiacevole. o meglio un paragone sfavorevole per Charlotte con Ivy, figlia della migliore amica della moglie di Harry. Parole che avrebbero ferito Kate, facendola scoppiare in lacrime.

La versione della Duchessa del Sussex

Come accennato, è stata raccontata più di una versione dei fatti della storia. Meghan Markle, nell’intervista rilasciata a Oprah Winfrey, infatti, ha dichiarato: “Pochi giorni prima del matrimonio era arrabbiata per qualcosa che aveva a che fare con i vestiti da damigella d’onore, e mi ha fatto piangere, e ha davvero ferito i miei sentimenti”.

E ancora: “Non penso che sia giusto per lei [Kate] entrare nei dettagli, perché si è scusata. Quello che è stato difficile, fu l’essere incolpata per qualcosa che non solo non ho fatto, ma che è successo a me”.