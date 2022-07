Il Paradiso delle Signore 7, colpo di scena: arriva la star del Grande Fratello Vip? Tutta la verità

Nella prossima edizione della serie di Rai Uno, Il Paradiso delle Signore, arriva l’ex protagonista della scorsa stagione del Grande Fratello Vip? Tutta la verità.

In queste settimane si stanno girando le riprese della nuova, e attesissima, stagione de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda dal prossimo lunedì 19 settembre in daytime – sempre dalle 15.55 circa – su Rai Uno.

Il grande pubblico è in trepidante attesa, anche perché in queste settimane sono emersi diversi clamorosi colpi di scena: tra ritorni e partenze, assisteremo di certo a puntate di altissimo livello.

Dicevamo: continuano gli spoiler – più o meno confermati – sulla nuova stagione – che sarà la settima della serie di Rai Uno. Vediamo insieme gli ultimi aggiornamenti.

Le parole di Alex Belli

Nelle ultime settimane, si è parlato con insistenza di un approdo dell’ex star della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, Alex Belli, a Il Paradiso delle Signore. Come molti ricorderanno, Belli ha iniziato la sua carriera proprio come attore e, nel ruolo di Jacopo Castelli nella popolare serie di Canale, Centrovetrine, è divenuto noto al grande pubblico. Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Belli – che oggi è un fotografo e gestisce un’agenzia che lavora nel campo della moda e dello spettacolo – ha rotto il silenzio sui rumors. Ha spiegato: “Ho letto in rete che si faceva il mio nome per Il Paradiso delle Signore, che ha lo stesso produttore creativo che era di Centovetrine. Al momento nella mia vita non ci sono né questa fiction né Un posto al sole. Ne riparliamo a settembre”.

Progetti futuri

Alex Belli ha spiegato di non escludere un ritorno alla recitazione, in futuro. Ma, al momento, è impegnato in diversi altri progetti. L’ex gieffino, tra l’altro, poche settimane fa, ha pubblicato anche un singolo, che si intitola Amore Libero. Intanto, proprio il nome del marito di Delia Duran, è finito tra i papabili per diversi programmi televisivi.

Si tratta di due reality che partiranno nei prossimi mesi in casa Mediaset: il primo è La Talpa, che tornerà presto sulle reti di Cologno Monzese; il secondo è Back to School, condotto da Federica Panicucci che andrà a sostituire Nicola Savino. Staremo a vedere.