Elisa Isoardi ha ritrovato l’amore? La conduttrice rompe il silenzio: “Il cuore sorride…”

La conduttrice Elisa Isoardi, che tra qualche settimana tornerà alla conduzione in Rai, ha parlato della sua vita privata, rivelando un retroscena.

Lei è una delle conduttrici, e personaggi tv, più amate dal grande pubblico, al timone per diversi anni del programma cult di Rai Uno, La prova del cuoco, dove ha sostituito Antonella Clerici.

Stiamo parlando chiaramente di Elisa Isoardi. Nella scorsa stagione abbiamo visto la conduttrice dapprima protagonista di Ballando con le Stelle, condotto su Rai Uno da Milly Carlucci e poi de L’Isola dei Famosi, condotto su Canale 5 da Ilary Blasi.

Proprio a Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi si era avvicinata molto al ballerino professionista Raimondo Todaro – oggi insegnante ad Amici, su Canale 5 – ma tra i due c’è stata soltanto una profonda amicizia. Ma oggi la conduttrice è single?

Le parole di Elisa Isoardi

In un’intervista rilasciata a Gente, Elisa Isoardi ha parlato dei prossimi progetti futuri in tv, ma ha anche rivelato alcuni retroscena sulla sua vita privata. L’ex conduttrice de La prova del cuoco, ha spiegato di essere single, ma di non voler inseguire l’amore in questo periodo della sua vita. Ha raccontato: “Il cuore sorride? Pure. Ho raggiunto la consapevolezza di che una donna per stare bene non deve per forza realizzarsi attraverso l’amore, un compagno. Sono single e sono serena. Desidero innamorarmi, certo, ma non rincorro l’amore, aspetto che accada, aspetto la persona giusta”.

View this post on Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

La difficile sfida su Rai Due

Come accennato, Elisa Isoardi dal prossimo autunno tornerà in tv, precisamente nella domenica pomeriggio di Rai Due, con il programma Vorrei dirti che. La conduttrice dovrà confrontarsi con Mara Venier su Rai Uno con Domenica In e il duo Silvia Toffanin – Maria De Filippi su Canale 5, con Verissimo e Amici. Ha spiegato: “Timori ce ne sono sempre ogni volta che affronto nuove sfide. Sono stretta tra leoni e mostri sacri. Domenica In è un pilastro e Mara Venier la regina indiscussa per questo voglio entrare in punta di piedi, facendo tesoro della mia esperienza in tv”.

Nella trasmissione, si parlerà di cucina e territori e andrà in giro per l’Italia alla scoperta degli angoli più incantevoli del Belpaese. Ha concluso: “Sono molto carica, non vedo l’ora di cominciare. Mi stimola l’idea di portare in onda un programma tutto nuovo, una scommessa”.