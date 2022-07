Clizia Incorvaia, scatta la denuncia: la compagna di Paolo Ciavarro non ce la fa più | Cosa è successo

L’ex gieffina e compagna di Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia, ha rivelato di aver agito per vie legali contro alcuni haters: ecco le sue parole.

Una delle coppie più amate, e seguite, del mondo dello spettacolo nostrano, che ha conquistato diverse copertine patinate del gossip. Lei, influencer, personaggio tv, showgirl, che si è fatta conoscere al grande pubblico in diversi programmi di Piero Chiambretti ed ha raggiunto la notorietà con il Grande Fratello Vip 4.

Lui, invece, figlio d’arte di due grandi attori, Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, oggi co-conduttore del programma cult di Mediaset, Forum, condotto su Rete4 da Barbara Palombelli. Stiamo parlando di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro.

I due, lo scorso febbraio, sono diventati genitori del piccolo Gabriele. Clizia Incorvaia è diventata mamma per la seconda volta, dopo la nascita di Nina, avuta dal precedente matrimonio con il frontman della band de Le Vibrazioni, Francesco Sarcina.

L’annuncio dell’ex gieffina

Clizia Incorvaia, in una serie di stories pubblicate qualche tempo fa, ha sbottato contro gli haters annunciando di voler agire per vie legali, trovando il sostegno dei suoi numerosi fan. Ha scritto l’ex gieffina e compagna di Paolo Ciavarro: “Mi spiace che ci sia un’ignoranza dilagante. Ma le signore, che poi non sono, le definiscono tali solo per l’educazione inculcatami dai miei, oggi sono state dopo svariati commenti nei mesi e mesi – che ho sopportato – denunciate alla polizia postale. Questa è la mia faccia nei loro riguardi”.

Il futuro della coppia

Come detto, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia rappresentano una delle coppie più amate dal grande pubblico nostrano. Dopo la nascita del piccolo Gabriele, a febbraio scorso, si è parlato con insistenza di un matrimonio tra i due. Ma qual è la verità? Nel corso di un’intervista rilasciata qualche tempo fa negli studi di Verissimo, su Canale 5, a Silvia Toffanin, il figlio di Massimo Ciavarro e Eleonora Giorgi ha rivelato che i due intendono fare il grande passo, ma senza fretta.

Ha infatti spiegato: “La mia intenzione è quella di procedere con il matrimonio perché io ci credo. Ora ci concentriamo sul piccoletto”. Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia convivono da qualche anno insieme e, a quanto pare, la data giusta per il matrimonio potrebbe essere la prossima primavera. I fan sperano.