Rosalinda Cannavò, lo sfogo sulle tasse: “Ho pagato migliaia di euro”, e attacca il reddito di cittadinanza

Tasse, pagamenti, dichiarazione dei redditi, trattenute… ammettiamolo: tutti noi ne siamo ossessionati! I lavoratori, però, specie le partite Iva, sono chiamati a rispettare dei precisi obblighi fiscali per evitare di ricevere, un giorno, le tanto temute cartelle esattoriali. Ecco, a tal proposito, il duro sfogo dell’attrice Rosalinda Cannavò.

Rosalinda, come tutti ricorderete, è stata una delle protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip. All’interno del reality, l’attrice ha compiuto un vero e proprio percorso interiore, grazie al quale è riuscita non solo a riprendere in mano la propria vita, ma anche a trovare l’amore.

Nella casa più spiata d’Italia, infatti, l’attrice ha incontrato Andrea Zenga, figlio dell’allenatore calcistico – nonché ex portiere – Walter Zenga. Tra Andrea e Rosalinda è nata fin da subito un’evidente complicità e, ad oggi, a distanza di più di un anno dalla fine del GF 5, continuano a formare una coppia unita e affiatata, così come si evince dai loro rispettivi post su Instagram.

E proprio sul suo account social ufficiale, poche ore fa Rosalinda Cannavò ha pubblicato una Ig story dai torni molto diversi da quelli utilizzati di solito, attraverso la quale l’ex gieffina ha esternato la sua indignazione nei confronti del sistema fiscale italiano.

Le parole di Rosalinda Cannavò

I giovani e il lavoro: due delle tematiche più scottanti della nostra società. Avere l’età giusta per intraprendere la propria strada, ad oggi, risulta essere molto difficile: da una parte c’è la voglia di sognare, fare progetti e riuscire a realizzarli; dall’altra, invece, c’è la realtà, fatta di ostacoli e spese troppo alte da sostenere. Ed è proprio questo, insieme alla sua rabbia e alla sua indignazione, che Rosalinda Cannavò ha voluto condividere con i suoi follower, e lo ha fatto tramite una Instagram story pubblicata poche ore fa: “Oggi sono inc****a nera… si! Perché? Perché lo stato ti porta a non avere stimoli per crescere, a non poter costruire un futuro stabile. Questo ovviamente se sei una persona onesta. Se sei disonesto, ti premia. Lavori in nero? Ti premia con un reddito di cittadinanza, e arrivi a guadagnare più di chi dichiara persino l’aria che respira. Non è normale. Eh sì! Benvenuto nel mondo della partita Iva. Finora ho pagato migliaia e migliaia di euro in tasse, Iva, Inps, Irpef e chi più ne ha più ne metta. E lo so che molti, oserei dire troppi di voi, mi capiscono perfettamente. Ho pagato e pago, e spesso mi sono trovata in difficoltà, ma non ho nulla di cui vergognarmi. Chi si dovrebbe vergognare sapete chi è? Questo nostro stato che permette un sistema fiscale scandaloso, quasi strozzino, sì, così lo definisco. Un fisco che riesce a toglierti oltre il 55% di ciò che incassi senza darti nulla in cambio. Un fisco che permette a milioni di scaltri di evadere continuamente, e che lincia e bastona coloro che hanno sempre pagato. Tra l’altro, prima di tacermi, trovo assurdo che servano consulenti perché pagare le tasse è complicatissimo. Chiudo qui questo discorso. Scusate lo sfogo”.

L’attività lavorativa di Rosalinda

Rosalinda Cannavò ha compiuto il suo debutto nel mondo dello spettacolo in qualità di attrice (con lo pseudonimo di Adua Del Vesco); ad oggi, però, è anche una cantante, una modella e una conduttrice.

L’ex gieffina, infatti ha condotto l’edizione del 2021 del programma trasmesso su Mediaset Infinity Casa Chi e, il 25 febbraio scorso, ha anche pubblicato il suo ultimo singolo intitolato Sempre avanti.