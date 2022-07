Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, gli scatti rubati dei due in barca: vacanze bollenti per la coppia

La conduttrice Michelle Hunziker e il medico, ex GF, Giovanni Angiolini sono stati paparazzati su uno yatch al largo della Sardegna: lo scatto.

Loro rappresentano certamente la coppia di questa estate. Lei, conduttrice amatissima dal grande pubblico e uno dei volti più noti di casa Mediaset, al timone nella scorsa stagione di Michelle Impossible e Striscia la Notizia.

Lui, noto chirurgo ed ex volto del Grande Fratello. Stiamo parlando chiaramente di Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini.

I due, nelle scorse settimane, sono stati paparazzati insieme durante alcune vacanze ma, negli ultimi tempi, si è parlato con insistenza di una crisi, dal momento che nelle ultime settimane sono stati lontani e con le rispettive famiglie.

Gli scatti della coppia

Dicevano, come vanno le cose tra i due? A gonfie vele, stando anche alle foto pubblicate dal settimanale VeroTv nell’edizione uscita in questi giorni. Giovanni Angiolini e Michelle Hunziker, infatti, sono stati paparazzati insieme su uno yatch – ancora una volta – al largo delle coste sarde. I due si lasciano andare a tenere effusioni e abbracci, insomma, la paventata crisi delle scorse settimane non ci sarebbe stata.

Su VeroTv si legge: “È passione in mare aperto tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, dopo la recente vacanza con le amiche la conduttrice è sbarcata in Sardegna con il suo compagno. L’attrazione della Hunziker per Giovanni, e viceversa, sembra davvero troppo forte. La coppia, in barba alla prudenza, si lascia andare a una serie di effusioni che non lasciano dubbi sulla grande passione su cui si basa questo rapporto”.

Le presentazioni in famiglia

Come abbiamo accennato, nelle scorse settimane, la coppia è stata paparazzata in Sardegna – in questo caso dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi – e per le strade di Milano e Parigi. Inoltre, a quanto pare, anche se la coppia non parla pubblicamente della relazione, Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini avrebbero fatto anche un altro passo in avanti.

La conduttrice, infatti, avrebbe presentato al noto medico sua figlia Aurora – nata dal primo matrimonio di Michelle Hunziker con il cantante Eros Ramazzotti – e il compagno di quest’ultimo, Goffredo Cenza. Insomma, per molti, i primi scatti in pubblico potrebbero arrivare presto.