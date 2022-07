Meghan Markle, le pesanti accuse sul passato della Duchessa: “Famosa grazie ai tradimenti”

La Duchessa del Sussex Meghan Markle, moglie del Principe Harry, è al centro di pesanti accuse da parte di uno suo ex compagno: ecco le sue parole.

Nel Regno Unito sono, almeno quasi sempre, uno degli argomenti del giorno: parliamo dei Duchi del Sussex, ovvero il Principe Harry e la sua consorte Meghan Markle.

Dopo il Giubileo di Platino per i festeggiamenti dei 70anni di regno della Regina Elisabetta II, i Duchi sono tornati in fretta e furia in California e non sono certo cambiati i rapporti tra loro e la Royal Family, anzi.

Intanto, nuove accuse vengono mosse nei confronti della Duchessa Meghan Markle: ecco di cosa si tratta.

Le accuse alla Duchessa

In questi giorni, nel Regno Unito, si sta parlando moltissimo dell’ultimo libro scritto dal giornalista ed esperto della Famiglia Reale, Tom Bower, intitolato Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors. Bower si concentra su quanto accaduto prima e dopo la cosiddetta MegExit, ovvero la fuga dei Duchi del Sussex in California. La figura di Meghan Markle, in queste pagine, non ne esce benissimo, in particolare sulla volontà della Duchessa di voler diventare a tutti i costi famosa. Ma ci sono anche accuse pesanti ad altri membri della Royal Family: per Bower, infatti, la Markle avrebbe detto la verità nella famosa intervista concessa con suo marito a Oprah Winfrey. Ci furono effettivamente dei commenti razzisti durante la prima gravidanza della Duchessa, stando a quanto spiega Bower.

Ma torniamo a Meghan Markle. Nel suo libro il giornalista ha raccolto la testimonianza di Cory Vitiello, chef canadese, ex compagno della Duchessa. La loro relazione sarebbe naufraga dopo due anni a causa – accusa lo chef – di un tradimento da parte di Meghan. Ma c’è di più: secondo Vitiello, la futura Duchessa lo avrebbe tradito con un noto giocatore di golf per avere visibilità e fama.

Cosa accadde nel 2014

Come prova della sue accuse, si fa riferimento alla partita di golf presso l’Ice Bucket Challenge tra Meghan Markle e il golfista Rory Mcllroy, avvenuta nel 2014. In effetti la serata fu documentata dai paparazzi – chiamati dalla stessa futura Duchessa accusa Vitiello – e fu molto chiacchierata. In quegli anni, chiaramente, Markle non avevano ancora conosciuto il Principe Harry e aveva da poco debuttato nella serie Suits.

Secondo Cory Vitiello, Meghan Markle avrebbe usato questi mezzi anche in altre occasioni per avere maggiore visibilità. L’uomo ha parlato di più tradimenti da parte della sua ex compagna, bollandola anche come una disposta a tutto per la popolarità. Parole molto pesanti e non chiaro se la Duchessa vorrà rispondere o meno.