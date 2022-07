Amici, arriva Arisa e cambia tutto: fuori un prof dal talent di Maria De Filippi

Nei giorni scorsi è stato annunciato il ritorno di Arisa ma, al netto delle anticipazioni, ci sarà un clamoroso addio tra i professori di Amici. Ecco di chi.

In queste settimane si lavora senza sosta per la nuova edizione del programma cult di casa Mediaset, ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5, Amici. Tra poco inizieranno le seconde audizioni e, per settembre, sarà pronta la classe che partirà per questa nuova avventura.

Il programma, in questi anni, è stato una vera e propria fucina di talenti: da Emma Marrone a Elodie, passando per Alessandra Amoroso, Sangiovanni e tanti altri.

Per molti, l’opportunità di studiare nella scuola più nota del piccolo schermo è davvero l’occasione della vita. Ma cosa cambierà nella prossima stagione? Scopriamolo insieme.

Chi arriva

Abbiamo scoperto, nei giorni scorsi, alcune conferme per Amici. In primo luogo quella della professoressa di canto, Lorella Cuccarini, la quale ha ringraziato Maria De Filippi per la fiducia e per l’opportunità. Poi, quella di Raimondo Todaro come insegnante di danza. Inamovibili – del resto presenti sin dalla prima puntata dello show – il professore di canto Rudy Zerbi e la professoressa di danza Alessandra Celentano, abbiamo creduto che la squadra dei coach venisse confermata in toto, ma così non è stato. Già perché insieme alle conferme, è arrivata anche l’annuncio dell’arrivo nel talent di Cologno Monzese della cantante Arisa, già professoressa due stagioni fa, che insegnerà canto.

Chi parte

Con l’arrivo di un insegnante di canto, e con l’annuncio delle conferme, si sono accesi i riflettori sulla professoressa Anna Pettinelli. Del resto, la nota speaker di RTL 102.5, già negli ultimi mesi, aveva lasciato intendere di poter lasciare la trasmissione. Ebbene, stando a quanto scrive TvBlog, dovrebbe essere proprio lei a lasciare il talent.

Salva quindi la posizione della professoressa di danza Veronica Peparini, il cui nome, nei mesi scorsi, era finito tra i papabili per un clamoroso addio. Dunque, Arisa, nei fatti, andrà a sostituire Anna Pettinelli.