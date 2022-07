Tg1, altro che pace fatta: Francesco Giorgino verso Mediaset? Tutta la verità sul futuro del giornalista

Sembrava essersi ricucito lo strappo tra Francesco Giorgino e la direttrice del Tg1 Monica Maggioni: ma cosa sta succedendo in queste ore? Scopriamolo insieme.

Lui è uno dei giornalisti e conduttori più stimati ed apprezzati dal grande pubblico, da oltre trent’anni volto del telegiornale più seguito dagli italiani, quello di Rai Uno.

Stiamo parlando di Francesco Giorgino, da diversi anni al timone dell’edizione delle 20.00 – quella stando ai dati share più vista – del Tg1. Ha fatto molto scalpore lo strappo avvenuto, nelle scorse settimane, tra il giornalista – e altri colleghi – con la direttrice di Tg1, Monica Maggioni.

Negli ultimi giorni tutto sembrava risolto, ma un nuovo retroscena – da verificare, si intende – racconta ancora di pesanti attriti tra Francesco Giorgino e Monica Maggioni. Vediamo cosa sta accadendo.

La ricostruzione di Tv Mia

Dunque, come detto, Francesco Giorgino non lascerà il Tg1 ma, stando alla ricostruzione di Tv Mia, non sono di certo cessati i malumori tra il giornalista e la direzione del telegiornale più visto dagli italiani. Si legge: “Giorgino andrà alla Direzione editoriale per l’offerta formativa. Ma il suo addio, il suo cambio di ruolo, come riportano le cronache non è indolore”. Ma come si è arrivati a questo punto? Alcune settimane fa, Monica Maggioni, con l’obiettivo di aumentare lo share anche in quella fascia oraria, ha chiesto a Francesco Giorgino, Emma D’Acquino e Laura Chimenti di alternarsi alla rassegna stampa, che va in onda alle 06.00 del mattino.

I tre avrebbero rifiutato e, stando a quanto raccontano voci di corridoio a Viale Mazzini, anche con tanto di certificato medico. Da qui gli screzi con la direttrice del Tg1, la quale di tutta risposta avrebbe spostato i tre su altri fronti. Ma, Tv Mia, aggiunge: “La Maggioni però aveva attriti soprattutto con Francesco Giorgino perché lui considerava la redazione del Tg1, in cui ha passato trent’anni qualcosa di suo”.

Un nuovo talk per Francesco Giorgino

In questi giorni si è parlato con insistenza di una presunta trattativa tra il giornalista e Mediaset – è stata anche tirata in ballo La7 – ma in realtà non vi è stato nessun contatto tra Francesco Giorgino e le emittenti private.

Sempre secondo Tv Mia, anche per ovviare al chiacchierato strappo, Rai Uno sarebbe pronta ad offrire a Francesco Giorgino uno programma tutto suo, magari in seconda serata. Si tratta di un talk, il quale potrebbe anche essere anticipato ai primi di settembre, per poter sfruttare la campagna elettorale in vista del voto del 25 settembre. Staremo a vedere.