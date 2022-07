Meghan Markle, una vita nel lusso sfrenato: ecco come è stata soprannominata in California la Duchessa

Nella vita della Duchessa Meghan Markle tanto lusso, il quale però sarebbe ben nascosto dalla privacy dei Duchi del Sussex: ecco quello che sappiamo.

Nel giugno scorso, la presenza del Principe Harry Windsor e della Duchessa Meghan Markle al Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II, per i suoi 70 anni di regno, sembrava aver cambiato le sorti della lunga diatriba interna alla Famiglia Reale britannica.

Invece così non è stato, anzi. I Duchi del Sussex sono scappati da Londra – di nuovo – anzitempo tornando in California, senza risolvere le annose questioni che hanno portato i fratelli William e Harry ai ferri corti.

E, ad alimentare lo scontro, ci ha pensato il giornalista ed esperto della Royal Family, Tom Bower con il suo ultimo libro in cui rivela incredibili retroscena proprio riguardo alla cosiddetta MegExit: dagli screzi con Kate Middleton sino alle accuse di razzismo durante l’intervista concessa da Meghan ad Oprha Winfrey.

La vera vita di Meghan

Come accennato, oggi i Duchi del Sussex vivono in California, precisamente a Montecito, zona Santa Barbara, uno dei posti più esclusivi sulla costa del pacifico a poca distanza dalla città di Los Angeles. Quest’area, negli ultimi anni, è diventata la zona residenziale che ospita un gran numero di stelle: dal cinema – della vicina Hollywood – dello sport, NBA e NFL su tutti, sino ai grandi imprenditori. Abbiamo già avuto modo di vedere, almeno l’esterno con il suo bellissimo giardino e piscina, la villa del Principe Harry Windsor e della Duchessa Meghan Markle nel corso della già citata intervista concessa ad Oprah Winfrey.

Stando a quanto trapela dai media statunitensi, i Duchi del Sussex, anche se lontani da Londra, non hanno di certo rinunciato alla vita “reale”. Non a caso, la Duchessa Meghan Markle è soprannominata la Principessa di Montecito. Un soprannome dato, chiaramente anche in chiave ironica, per l’usanza della Duchessa di circondarsi del lusso sfrenato. La rivista Closer, citando una foto molto vicina ai due, ha spiegato: “C’è molto di più nel mondo di Meghan di quanto la gente pensi, lei tende a tenerlo privato, ma il suo status le dà molta influenza. Trascorre la maggior parte del suo tempo a Montecito, ma va a Los Angeles ogni settimana o giù di lì”.

Le accuse di Meghan Markle

Durante la già citata intervista – molto discussa nel Regno Unito – rilasciata ad Oprah Winfrey, Meghan Markle aveva mosso pesanti accuse nei confronti dei Reali britannici, in particolar modo riguardo a commenti sprezzanti sul futuro primogenito dei Duchi del Sussex, senza però far nomi a riguardo.

Stando alle ultime indiscrezioni, tali commenti, sarebbero stati detti dal Principe Carlo Windsor e dalla sua consorte la Duchessa Camilla Parker. Sarà così?