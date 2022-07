Avete mai visto dove vive Belen Rodriguez? Appartamento di lusso nel cuore di Milano [FOTO]

La conduttrice argentina Belen Rodriguez vive da anni in un bellissimo appartamento a Milano: ecco alcuni scatti dalla sua abitazione.

Lei è una delle conduttrici, showgirl, personaggi tv ed influencer più note del nostro Paese. Amatissima dal grande pubblico, in questi anni è riuscita a fare breccia nel cuore dei telespettatori italiani.

Stiamo parlando di Belen Rodriguez, lo scorso anno al timone delle trasmissioni Tu Si Que Vales, su Canale 5 e al programma cult Mediaset di Italia Uno, Le Iene, in coppia con Teo Mammucari.

Dal prossimo autunno, Belen Rodriguez tornerà sugli schermi di Canale 5, ma non al timone de Le Iene. Oggi, però, parleremo della sua vita privata, in particolare della sua bellissima casa.

La casa di Belen Rodriguez

In questi mesi, Belen Rodriguez ha conquistato le copertine gossip nostrane per il ritorno di fiamma insieme al suo ex marito, Stefano De Martino. Dopo la fine della loro relazione, entrambi hanno cambiato casa, pur rimanendo a Milano. Ma dove vive la notissima showgirl argentina? Si tratta di un appartamento molto grande – che abbiamo avuto modo di vedere in diversi post e storie social della conduttrice – che si trova in una delle zone più esclusive della città meneghina, a Corso Sempione.

L’appartamento, come rivelato dalla stessa Belen Rodriguez, è stato rinnovato di recente. Come possiamo vedere, dominano i colori più scuri, anche se l’arredamento è molto elegante e ricercato. Tanti gli oggetti di arredo: dai tavolini alle lampade sino agli oggetti da collezione. Nel salotto vediamo un grande divano grigio, un tavolo in marmo chiaro di Rifletti e poltroncine, che ben si intonano con le pareti scure e il parquet chiaro.

Le due camere

La camera da letto, invece, è dominata da un grande letto matrimoniale, con armadi bianchi e piccole poltrone; difficile non notare la grande luce naturale che inonda tutta la casa. A destra, invece, possiamo notare – pubblicata sui social dalla stessa conduttrice argentina – la cameretta di Santiago: un letto a castello, ben protetto, e nella parte inferiore un’area studio.