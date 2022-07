Francesco Totti e Ilary Blasi, cosa sta accadendo in questi giorni: “I due si sono parlati”

Da diversi giorni dall’annuncio della separazione, Francesco Totti e Ilary Blasi sono entrambi a Roma, dopo il viaggio della conduttrice: ecco cosa sta accadendo.

Dopo 17 anni di matrimonio, come sappiamo, Ilary Blasi e Francesco Totti si separano: un annuncio, dopo i rumors dello scorso febbraio, arrivato non certo a sorpresa ma che, non di meno, ha spezzato i cuori dei fan della coppia.

La conduttrice e l’ex Capitano della Roma, hanno deciso di affrontare la vicenda in maniera molto diversa: Francesco Totti si è chiuso in un silenzio media e social; mentre Ilary Blasi è partita alla volta della Tanzania insieme ai figli dell’ormai ex coppia, Cristian, Chanel e Isabel.

In questi giorni, però, Ilary Blasi è tornata a Roma e i due dovranno affrontare la separazione. Ma cosa sta accadendo tra i due in questi giorni? Cerchiamo di scoprirlo insieme.

La conduttrice a Sabaudia

Come molti sanno, Francesco Totti e Ilary Blasi, anni fa, hanno acquistato una bellissima villa a Sabaudia, in provincia di Roma, dove trascorrere le vacanze estive. In realtà, si tratta di uno dei posti preferiti della coppia che, da prima del matrimonio, soggiorna nel Comune laziale. La domanda che in molti si sono chiesti è: chi andrà quest’anno a Sabaudia? Almeno questo weekend, come dimostrano gli scatti pubblicati sul suo account Instagram ufficiale, è andata Ilary Blasi.

Ma la scelta non ha di certo placato i rumors, anzi. Come scrivono sui social, infatti, la decisione sarebbe stata presa di comune accordo: Francesco Totti e Ilary Blasi, dunque, anche per non incontrarsi di persona, si sarebbero parlati per la prima volta dall’annuncio della separazione. Sarà così? Al momento, sono soltanto ipotesi che circolano in rete.

Gli accordi sulla separazione

Sin dai primi giorni dopo l’annuncio della separazione, si era parlato di un accordo già raggiunto tra Ilary Blasi e Francesco Totti sulla separazione dei beni della coppia. In realtà, come rivelato da Il Corriere della Sera, la situazione sarebbe molto più complicata.

L’ex capitano della Roma e la conduttrice de L’Isola dei Famosi, infatti, dovranno trovare un accordo su un grande patrimonio fatto di azioni, società, quote, oltre che di immobile, come la già citata villa di Sabaudia.