“Questo scatto è per ricordarvi che…”, Arisa posa in bikini: boom di like per lei

Lo scatto di Arisa in bikini infiamma i social ancora una volta: la cantante divina posa prima di un attesissimo concerto.

Lei è una delle cantante, protagoniste tv e star social più amate dal grande pubblico nostrano. Talento e bellezza, Rosalba Pippa, in arte Arisa, è una delle grandi voci della musica italiana.

Ma non solo: già perché come annunciato nei giorni scorsi, Arisa, tornerà nella prossima stagione a sedersi dietro la cattedra di canto del talent cult di casa Mediaset, ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5, Amici.

Si parla anche di una possibile partecipazione della cantante ligure al prossimo Festival di Sanremo 2023, condotto da Amadeus, Gianni Morandi e Chiara Ferragni. Ma staremo a vedere.

Lo scatto di Arisa

In un post pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale, dove vanta quasi 2milioni di followers, Arisa ha pubblicato uno scatto mozzafiato. La cantante, in bikini rosso e capelli cortissimi, ha infiammato i social mentre si mostra in tutta la sua bellezza. Si legge: “Buongiorno a tutti, questo scatto di Arash Radpour per ricordarvi che il 25 Luglio saremo a suonare nella bellissima isola di Procida”. Tantissimi i like e le reaction giunte al post, con i fan della cantante che hanno fatto tantissimi complimenti all’artista.



Arisa e Vito Coppola

In queste ore, dunque, Arisa si trova a Napoli e per i fan è impossibile non ricordare che, mesi fa, era arrivata nella splendida città partenopea per fare visita a Vito Coppola. Il ballerino, tra l’altro, presto lascerà l’Italia alla volta di Londra dove ha ricevuto un’offerta presso la versione inglese – in onda sulla BBC – proprio di Ballando con le Stelle.

Nonostante tra i due sia ufficialmente finita, Arisa non ha fatto di certo mancare il suo sostegno per questa nuova avventura e, in una storia pubblicata su Instagram, ha scritto: “Da oggi questo patatino inizia una nuova vita altrove. Non lasciamo solo e continuiamo a sostenerlo”.