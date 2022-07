“Anche il figlio in Rai”, polemiche per Alessia Marcuzzi: ma la realtà è molto diversa

La conduttrice Alessia Marcuzzi, prossima al timone del programma Boomerissima, è al centro delle critiche: ecco tutto quello che sta succedendo.

Lei è una delle conduttrici più amate dal grande pubblico, uno dei volti più noti del piccolo schermo nostrano, al timone negli anni di tantissimi programmi di successo.

Stiamo parlando di Alessia Marcuzzi, la quale, dopo un anno sabatico, è pronta a tornare in tv. Lo scorso anno, l’addio dopo 25 anni a Mediaset aveva gettato nello sconforto i suoi fan.

Dal prossimo autunno, Alessia Marcuzzi tornerà con un nuovo programma su Rai Due, dal titolo Boomerissima. Ma non sono mancate le polemiche a riguardo, ecco perché.

Le parole di Alessia Marcuzzi

Di quali polemiche parliamo? Andiamo con ordine. Qualche giorno fa, la conduttrice, nel corso di un’intervista rilasciata a DiPiù ha parlato di Boomerissima, rivelando che, l’idea per questo nuovo format, è nata durante una chiacchierata con il suo primogenito Tommaso, nato dalla relazione di Alessia Marcuzzi e l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi. Ed ha aggiunto: “E’ un idea che mi è venuta proprio grazie a lui. Chiacchierando con lui, con quei classici confronti che si fanno a casa tra genitori e figli. Sarà un varietà che racconta musica, film, sport, oggetti, mode, fatti di cronaca. Ci saranno ospiti, ricordi, travestimenti, sfida tra generazioni”.

Proprio per questo motivo, la conduttrice ha spiegato di voler portare in trasmissione Tommaso e altri membri della sua famiglia per farli giocare insieme agli altri ospiti: “Ci sto provando, vedremo”. Proprio quest’ultima questione ha fatto storcere il naso a qualcuno sui social, tanto che alcuni utenti si sono lamentati della possibile presenza del figlio della conduttrice in tv.

La difesa di Maurizio Costanzo

Nella sua consueta rubrica su Nuovo, Maurizio Costanzo ha ricevuto proprio un email in cui un utente si lamentava della volontà di Alessia Marcuzzi di voler suo figlio in trasmissione e, più in generale, dei figli e dei nipoti dei conduttori che si ritrovano in tv. Si legge: “Non se ne può davvero più, le pare giusto?”.

Maurizio Costanzo ha risposto per le rime, facendo notare che Alessia Marcuzzi non vuole far assumere suo figlio in Rai, ma soltanto ospitarlo nel suo programma: “Ha solo detto che le piacerebbe portarlo in trasmissione. Il motivo lo ha detto lei stessa: il programma è nato dalle conversazioni con suo figlio”. Ed ha concluso: “Io lo guarderò sicuramente. A quanto ho letto sui giornali il programma sarà un grande gioco tra generazioni. Sin da ora faccio un grande in bocca al lupo alla brava Alessia Marcuzzi”.