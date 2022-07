Amici 22, Maria De Filippi ha deciso: fuori Pettinelli e Peparini | Ecco il motivo

Stando alle conferme, quasi, ufficiali Anna Pettinelli e Veronica Peparini sarebbero fuori dalla prossima edizione di Amici: i sostituti e il motivo.

Ci avviciniamo a grandi passi alla nuova stagione del talent cult di casa Mediaset, ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5, Amici, arrivato alla sua 22esima edizione.

Tra qualche settimana inizieranno le seconde audizioni di canto e danza e, come al solito, saranno in migliaia a provare ad accedere alla scuola più famosa del piccolo schermo.

Intanto, da quanto si apprende da fonti vicine alla trasmissione – ma non ancora ufficiali – è stata definita la griglia dei professori della prossima stagione, ecco chi sono.

I professori della prossima edizione

Come abbiamo spiegato nella giornata di ieri, la cantante Arisa è tornata ad occupare la cattedra di professoressa di canto, due anni dopo il suo debutto su Canale 5. Già in quel frangente, abbiamo anticipato che ad uscire dal cast dei professori sarebbe stata Anna Pettinelli. Ma non è tutto: come ha scritto Davide Maggio, infatti, la nota speaker radiofonica di RTL 102.5 non sarebbe l’unica a dire addio alla trasmissione di Maria De Filippi. Anche la professoressa di danza Veronica Peparini, sembra proprio che saluterà il grande pubblico dopo diversi anni.

Confermati dunque, i professori Rudy Zerbi – canto – e Alessandra Celentano, danza, che sono nel programma sin dalla prima puntata; confermati anche, ma la notizia era già stata diramata nelle scorse settimane su di loro, anche Raimondo Todaro alla danza e Lorella Cuccarini al canto. A questi, dunque, si aggiunge Arisa. A quanto pare, al netto dei primi rumors su Peparini e Pettinelli, non ci sarebbero stati screzi con Maria De Filippi, ma soltanto una scelta delle due prof di impegnarsi in nuovi progetti lavorativi.

Chi sarà il nuovo professore di danza

Ma chi sostituirà Veronica Peparini? Sempre Davide Di Maggio, sostiene che la cattedra di danza andrà a Emanuel Lo, già professore di hip-hop nel 2016 ad Amici e più volte in seguito giudice della trasmissione di Maria De Filippi. Non tutti sanno che Lo è anche il marito dell’amatissima e talentuosa cantante Giorgia.

Nei mesi scorsi si era parlato dell’approdo ad Amici del cantante Michele Bravi, con il conseguente spostamento di Lorella Cuccarini alla danza. Ma così non è stato.