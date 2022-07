Cecilia Rodriguez la verità sulla crisi con Ignazio | Un altro Moser in sta per separarsi?

Su Instagram stories la bella argentina Cecilia Rodriguez, ha rotto il silenzio rispondendo a chi insinuava che con Ignazio ci fosse una crisi in corso, ma le sue parole hanno insinuato molti dubbi.

Un rapporto che dura ormai da cinque anni quello della modella argentina e dell’ex ciclista che si sono conosciuti ai tempi del GF Vip e da allora non si sono più lasciati. La coppia ha vissuto però alcuni momenti di crisi.

Sembra quasi che in questo momento non ci sia pace in casa Moser, dopo il padre Francesco che si è separato dalla moglie, ora anche Ignazio sta per concludere la storia d’amore con Cecilia Rodriguez?

A fare chiarezza proprio la sorella minore di Belen, che stanca di continue insinuazioni, ha deciso di raccontare tutta la verità e lo ha fatto nel modo più consueto delle star, ovviamente via social.

Cecilia Rodriguez la verità sulla crisi con Ignazio. Le parole della piccola Rodiguez

Sono state parole non prive di rabbia quelle scritte da Cecilia forse ultimamente un po’ troppo sotto la pressione mediatica: “Sono in crisi con questo mondo dove la gente finge di essere chi non è”. Ha poi proseguito dichiarando: “Smettiamola, accettiamo chi siamo. Se non sei una persona bella fai di tutto per diventarlo, non rompere i coglio*i agli altri. Funziona davvero questa ricetta”. A quanto pare quindi nessuna nuvola all’orizzonte per i due, anzi, dovendo lasciare il compagno per alcuni giorni, a causa di un impegno di lavoro, ha postato una stories mostrando il saluto in stazione con il fidanzato Ignazio, che l’ha accompagnata fin sui binari. In questo modo la modella e conduttrice ha sottolineato di essere serena e felice, di amare ed essere amata.

Le ultime frasi che non lasciano dubbi

“Sono orgogliosa di come siamo cresciuti insieme. Per me non c’è cosa più bella di questa” ha poi scritto quasi a voler rimarcare che tra loro due il rapporto va a gonfie vele.

La compagna di Ignazio Moser ha sottolineato di essere cresciuta molto in questi anni e di aver fatto un vero e proprio lavoro su se stessa. “Ho acquistato un tanta sicurezza, so chi sono, so quanto valgo e nessuno più mi fa male” ha confermato per poi sottolineare: “Non lascio lo spazio a nessuno”.