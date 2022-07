Eleonora Boi e Danilo Gallinari sposi: la star di Mediaset divina in abito bianco [FOTO]

Il campione azzurro di NBA Danilo Gallinari e la giornalista sportiva Mediaset Eleonora Boi sono convolati a nozze con una bellissima cerimonia in Sardegna: la gioia dei fan della coppia.

Una delle coppie più amate dal grande pubblico nostrano: lui, campione azzurro che gioca in NBA da quasi dieci anni, orgoglio del basket nostrano; lei, una delle più autorevoli giornaliste sportive di casa Mediaset.

Stiamo parlando della coppia formata da Danilo Gallinari e Eleonora Boi. La loro storia d’amore è iniziata nel 2017, durante – a quanto pare – una cena tra amici: tra i due è stato subito un colpo di fulmine. E pensare che la coppia ha attraversato anche un periodo di crisi, nel 2019, ma brillantemente superato.

Due anni fa, la gioia più grande per la coppia, con la nascita della piccola Anastasia. Ebbene, oggi, Danilo Gallinari e Eleonora Boi sono convolati a nozze con una splendida cerimonia per la gioia dei loro tantissimi fan.

Il matrimonio tra i due

Con un post pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale, Eleonora Boi ha mostrato tutta la bellezza della coppia nel giorno più importante. La cerimonia si è tenuta in Sardegna, a Cagliari, luogo di nascita della giornalista Mediaset, all’aperto. Boi, bellissima, ha indossato un abito bianco in pizzo e velo lunghissimo che mette in risalto la sua fisicità statuaria; il campione di NBA, invece, ha indossato un classico smoking con papillon. Anche la festa per la cerimonia si è tenuta all’aperto, tra balli e una clima di grande felicità.

Invitati al ricevimento

Chiaramente non sono mancati gli invitati vip al matrimonio, come Benedetta Radaelli e Monica Bertini, colleghe di Eleonora Boi, o come l’ex cestita NBA Kelenna Azubuike e Luca Vitali.

Sui social sono tantissimi i like ai posti e gli auguri per la coppia. Dal prossimo anno, Danilo Gallinari andrà a giocare con i Boston Celtics.