La modella Tanya che ha circuito il principe: ecco cosa si è deciso

C’è un colpo di scena nella vicenda che vede la storia d’amore tra Giacomo Bonanno di Linguaglossa e Tanya Yashenko. Lui aveva sporto denuncia dicendo di essere stato raggirato dalla ragazza

Tanya Yashenko, amante del principe Giacomo Bonanno di Linguaglossa, dovrà adempiere a un divieto che le impone di restare lontana da lui almeno 200 metri. E non potrà parlargli via telefono.

È quanto stabilito dalla procura di Roma. La storia è conosciuta nonostante sia segnata da alti e bassi e da alcune ricostruzioni non proprio chiare da parte dei due amanti. Si tratta di una relazione tra il principe e la ragazza che ha 18 anni meno di lui.

Il principe aveva denunciato Tanya Yashenko per avergli portato via denaro e beni. Lei aveva replicato:«Ma cosa hai fatto?», quando ha scoperto che lui l’aveva denunciata, accusandola di avergli portato via centinaia di migliaia di euro tra una Mercedes in regalo, più di 80 mila euro di bonifici, un B&B comprato a suo nome e viaggi che lui le pagava. Tutto questo, parrebbe, approfittando del fatto che lui fosse fragile, come attesta uno psicologo, dopo il divorzio.

Lui a oggi parla di sé in quei due anni in cui ha avuto una relazione con la modella bielorussa come se fosse stato «incapace di intendere» per via dell’amore che sentiva nei confronti della ragazza e quindi, in breve, afferma di essere stato raggirato da lei. Tra i due ci sono state riappacificazioni e poi di nuovo litigi, tant’è che la querelle era proseguita e l’indagine pure.

I due si sono conosciuti il 23 ottobre 2019 a una serata dedicata alla moda. Condividono la passione per il viaggiare, parlano italiano, inglese, tedesco e russo. Lei, nonostante fosse impegnata in un’altra relazione, resta subito presa di lui. In breve tempo, i due cominciano a frequentarsi e fanno poi coppia fissa. Poi, il litigio. E nel gennaio 2022 esce la notizia che il principe siciliano vuole che la ex gli restituisca i regali di enorme valore economico da lui donatile. Il principe, 51 anni, ergo, accusa la ragazza, 36 anni, di circonvenzione di incapace e di averlo circuito per ragioni di interesse economico. Ora, che si amino o meno, la scelta del gip mette fine alla loro relazione: dovranno restare ad almeno 200 metri di distanza l’uno dall’altra.