Mourinho vuole un altro top player per la sua Roma: la trattativa è bollente

Non solo Dybala: Josè Mourinho vuole un altro top player per la sua Roma. La società è già al lavoro, la trattativa sta prendendo forma.

I giallorossi vogliono regalare un altro giocatore di livello internazionale allo Special One: l’operazione sta nascendo, si punta a chiudere velocemente.

L’ambizioso progetto della Roma dei Friedkin prosegue a gonfie vele. La cresciuta avuta grazie a Mourinho non è stata indifferente, sia a livello sportivo che mediatico: l’allenatore portoghese ha portato risultati concreti e visibilità. Per questo, l’ex Inter sarà sempre più centrale per i giallorossi, che vogliono ulteriormente alzare l’asticella dopo la passata stagione chiusa con il sesto posto in Serie A e la vittoria in Conference League.

Il mercato è fondamentale per la crescita e, in tal senso, sono stati mossi passi importanti: Svilar, Celik, Matic e soprattutto Dybala hanno alzato il livello della rosa. Tuttavia, le operazioni in entrata non sono ancora terminate: nel mirino c’è un altro top player.

Roma scatenata: la trattativa infiamma i tifosi giallorossi

Si respira un clima di forte entusiasmo in casa Roma. I nuovi acquisti hanno scatenato l’entusiasmo della tifoseria, che già sogna grazie all’arrivo di Paulo Dybala. L’attaccante argentino ha scelto i giallorossi dopo una lunga fase di stallo: decisivo è stato Mourinho, che ha parlato direttamente con la Joya per convincerlo.

L’allenatore portoghese vuole alzare l’asticella e puntare a qualcosa di più del sesto posto: la dirigenza si fida totalmente di lui e, per questo motivo, sta facendo il possibile per accontentarlo sul mercato. Oltre agli acquisti citati in precedenza, però, ci saranno anche altri nuovi innesti: la priorità è quella di ingaggiare un centrocampista. La Roma ha seguito a lungo Frattesi, ma la distanza fra domanda e offerta con il Sassuolo non cenna a diminuire. Di conseguenza, i giallorossi stanno sondando un altro nome: Georginio Wijnaldum.

L’olandese è reduce da una stagione molto complicata con il PSG: ha giocato poco e non ha reso come di consueto. Il centrocampista e il club francese hanno deciso di dirsi addio dopo una sola annata.

L’ex Liverpool è nel mirino della Roma, che vuole un altro top player di caratura internazionale che possa rinforzare il centrocampo. Ad ora, però, non è stata inviata nessuna offerta ufficiale, anche se è verosimile che possano esserci i primi contatti settimana prossima.

Il Paris Saint-Germain sarebbe disposto a lasciar partire il giocatore anche in prestito con diritto (o obbligo) di riscatto per un’operazione dal valore di €15 milioni. Inoltre, i parigini pagherebbero anche parte dell’ingaggio per agevolare l’uscita di Wijnaldum. Sul giocatore, però, non ci sarebbe solo la Roma: secondo alcune indiscrezioni, infatti, anche il Milan starebbe monitorando la situazione.