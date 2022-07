Brutte notizie dalla Francia per Maldini: il giocatore medita un clamoroso no

Dalla Francia arrivano notizie poco rassicuranti per il Milan. Uno degli obiettivi di mercato dei rossoneri starebbe meditando un rifiuto alla squadra di Maldini e Pioli.

Altro risvolto di mercato in casa Milan, uno dei grandi obiettivi ha scelto un altro club.

La corsa al giocatore adesso si fa dura per il Diavolo che, con ogni probabilità dovrà cambiare obiettivo.

Mercato che stenta a decollare, ancora poco in entrata

Nonostante il progetto Milan stia procedendo a gonfie vele, con lo Scudetto appena conquistato come sigillo della rinascita rossonera, il mercato della squadra campione d’Italia stenta a decollare. È stato fatto troppo poco ancora in entrata dal duo Maldini e Massara che devono questo ritardo al lungo tira e molla dovuto ai loro rinnovi. L’unico volto nuovo per Stefano Pioli, infatti, è l’attaccante belga Divock Origi. L’ex Liverpool, vero e proprio uomo in più di Jürgen Klopp, approda in rossonero a parametro zero convinto dal progetto illustratogli da Maldini che gli riserverebbe molto più spazio che in reds. Altri volti nuovi, anche se di rientro dai rispettivi prestiti, sono quelli di Tommaso Pobega, che vuole giocarsi le sue carte al Milan dopo varie esperienze in giro per l’Italia, e Yacine Adli, acquistato la scorsa estate dal Bordeaux e lasciato un anno ai girondini in prestito.

Il giocatore ha scelto un altro club, ma ci sono ancora speranze per Maldini

Tra le trattative sfumate per il Milan, la più clamorosa quella che ha coinvolto Sven Botman, rischia di finirci un altro grande obiettivo di mercato. Si tratta di Renato Sanches, da tempo scelto come sostituto di Kessié ma per la quale non è arrivata la stretta definitiva. L’inserimento del Paris Saint Germain ha cambiato i piani dei rossoneri spostando l’ago della bilancia proprio in favore dei francesi.

Il Milan ha l’accordo con il Lille ma il giocatore preferirebbe trasferirsi a Parigi dove, oltre far parte di un team pieno di campioni, ritroverebbe il suo mentore, ora allenatore del PSG: Christophe Galtier.

La società dello sceicco Al Khelaifi, però, preferirebbe altri profili come Seko Fofana, ex Udinese e ora al Lens o Khephren Thuram del Nizza, motivo per la quale i campioni di Francia non hanno chiuso la trattativa. Il calciatore portoghese, però, stufo di aspettare avrebbe imposto un ultimatum al PSG: senza una chiusura entro 48 ore accetterà l’offerta del Milan. Persistono, dunque, flebili speranze per i rossoneri anche se la preferenza di Sanches verso il PSG non sembrerebbe lasciar felici i tifosi milanisti che non vorrebbero essere un ripiego per l’ex Bayern Monaco.