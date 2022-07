E’ guerra di mercato per il Milan: botta e risposta con il Newcastle per il colpaccio

In questo torrido mese di luglio in casa Milan tengono banco le trattative di mercato che potrebbero regalare a Pioli una rosa più profonda per poter ben figurare in tutte le competizioni.

Sembra che si possa verificare nuovamente il duello di mercato con gli inglesi del Newcastle.

La società d’oltremanica, infatti, avrebbe puntato un altro giocatore che interesserebbe al Diavolo.

Botman bianconero, il Milan vuole pareggiare i conti

Potrebbe essere beffato nuovamente il Milan in questa sessione di calciomercato. I rossoneri, infatti, hanno visto più di un obiettivo in dirittura d’arrivo sfumare sul più bello. Se per Renato Sanches la parole fine non la si può ancora mettere, c’è un’altra trattativa che ha lasciato con l’amaro in bocca dirigenza e tifosi del Diavolo. È il caso dell’affare legato a Sven Botman. Il classe 2000, nel mirino di Maldini e Massara dallo scorso gennaio in seguito all’infortunio di Simon Kjaer, dopo un lungo tira e molla e periodi di stallo ha scelto di trasferirsi al Newcastle. Il progetto dei Magpies, rilevati dal fondo saudita PIF, ha convinto il difensore olandese che, in seguito al suo trasferimento in terra d’Albione, non ha risparmiato le frecciate ai rossoneri.

Altro giocatore conteso: questa volta il Milan parte avanti

Scottato dalle vicende precedenti il Milan non vuole farsi beffare più ed è per questo che è pronto a battagliare nuovamente con il Newcastle con la quale i rossoneri avrebbero un altro obiettivo in comune. Secondo Il Messaggero, infatti, il Milan starebbe pensando a Roger Ibanez della Roma per puntellare la difesa.

Il difensore brasiliano, vincitore della Conference League con la squadra di José Mourinho, piace parecchio dalle parti di Milanello. Il profilo di Ibanez è in linea con la politica rossonera volta ad acquistare calciatori giovani. Il difensore giallorosso, infatti, è un classe ’98 che nonostante la giovane età può vantare già una buona esperienza nel nostro campionato, senza dimenticare le oltre 20 presenze nelle coppe continentali, anche se solo una di queste in Champions League.

Per lasciarlo partire la Roma chiede una cifra che si attesta intorno ai 20 milioni di euro, leggermente alta per le casse rossonere ma decisamente alla portata di quelle del Newcastle. Ecco perché sono in corso valutazioni nella società milanese poiché un’altro scippo da parte degli inglesi potrebbe portare malcontento tra i tifosi. Il Milan cerca un difensore, Ibanez sembra essere più di un’idea.