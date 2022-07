Mourinho beffato: l’obiettivo di mercato sceglie una squadra rivale

Beffa di mercato per José Mourinho e la sua Roma. I giallorossi avevano individuato un obiettivo, ma il giocatore ha scelto una squadra rivale.

La dirigenza stava conducendo un’operazione in entrata con grande fiducia, ma la trattativa sta per sfumare: il giocatore indosserà un’altra maglia in Serie A.

La Roma è reduce da una stagione positiva, la prima di José Mourinho alla guida del gruppo. I giallorossi hanno chiuso con il sesto posto in Serie A (che vale la qualificazione alla prossima Europa League) e con la vittoria della Conference League, un traguardo che ha generato grande entusiasmo fra i tifosi.

Ora la squadra si trova in ritiro in Portogallo per preparare al meglio la prossima stagione: la dirigenza è intervenuta sul mercato per regalare rinforzi di alto livello allo Special One. In particolare, sono arrivati Svilar, Celik, Matic e, soprattutto, Dybala. L’arrivo dell’argentino testimonia l’ambizione della società, che spera di poter alzare l’asticella dopo la scorsa annata. Tuttavia, una trattativa sta per sfumare: un obiettivo è molto vicino ad un altro club di Serie A.

Roma, duello perso sul mercato: il giocatore indosserà un’altra maglia italiana

Come anticipato, la Roma è molto attiva sul mercato: l’intenzione è quella di creare un gruppo ancor più competitivo che possa puntare alla qualificazione in Champions League e a cammini importanti in Coppa Italia ed Europa League. Gli acquisti, fino ad ora, sono stati mirati e di livello internazionale, ma i cambiamenti non sono ancora finiti.

Potrebbero esserci infatti delle cessioni, ma anche ulteriori rinforzi. Tutto dipenderà dall’evolversi di questa sessione di mercato, ma non è da escludere l’arrivo di un altro centrocampista oltre a Matic: l’obiettivo principale è Frattesi, ma la distanza con Sassuolo non cenna a diminuire. La trattativa potrebbe proseguire nuovamente, ma per ora è stallo.

È invece quasi sfumata la pista che portava ad un nuovo innesto in attacco: Ola Solbakken.

L’attaccante del Bodo/Glimt è stato nel mirino della Roma per diverso tempo. I giallorossi lo hanno incrociato durante la passata stagione in Conference League (lui ha anche segnato) e si sono subito interessati alla sua situazione. Il norvegese ha un contratto in scadenza a gennaio 2023 e, salvo sorprese, non rinnoverà con il suo attuale club.

I giallorossi hanno dunque fiutato la possibilità di ingaggiarlo ad un costo più basso rispetto a quello del suo cartellino per portarlo immediatamente a Roma. Tuttavia, una diretta concorrente sta per chiudere l’accordo in anticipo: il Napoli. Gli azzurri hanno raggiunto un’intesa con il calciatore per il trasferimento a gennaio: Solbakken ha dato l’ok definitivo. L’operazione, dunque, si farà a parametro zero a stagione in corso.