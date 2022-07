Dybala inizia male e fa infuriare i tifosi giallorossi: quel rifiuto potrebbe costargli caro

Non inizia certo nel migliore dei modi la nuova avventura di Paulo Dybala con la maglia della Roma: quel rifiuto non è piaciuto affatto ai tifosi giallorossi che sono già infuriati con l’ex attaccante della Juventus.

Dopo la vittoria della Conference League nella passata stagione José Mourinho è pronto per puntare a traguardi ancora più importanti sia in Italia che in Europa.

Uno dei colpi di calciomercato più importanti di questa sessione estiva è stato senza ombra di dubbio messo a segno dalla Roma, che è riuscita a convincere Paulo Dybala ad accettare la proposta dei giallorossi. La Joya, accolto come un re nel momento del suo arrivo, ha però fatto subito arrabbiare i suoi nuovi tifosi. Arrivato a parametro zero dalla Juventus, l’attaccante argentino ha ceduto alla corte di José Mourinho rifiutando le proposte di Inter e Napoli.

Lo Special One ha avuto di certo un ruolo di primo piano nella trattativa, visto che a suon di telefonate ha ribadito più volte a Dybala la centralità nel progetto della squadra. Tutti ora sono curiosi di vedere come sarà la coppia con Abraham oppure il tridente insieme a Nicolò Zaniolo. La questione relativa al classe ’99 è infatti ancora tutta da decifrare: nelle prossime settimane sarà o rinnovo oppure approdo alla Juventus.

Nel frattempo con questo acquisto, che segue quelli di Celik e Matic, la Roma diventa una possibile outsider in vista della prossima stagione. La squadra è competitiva e se riuscirà a trovare una buona tenuta difensiva ecco che allora potrebbe rappresentare un duro ostacolo da superare per tutti. L’entusiasmo che si era creato è stato però macchiato da un grande rifiuto da parte della Joya che non è certo passato inosservato nell’ambiente giallorosso.

Quell’affronto a Totti che i tifosi non gli possono perdonare: ecco cosa è successo

Se c’è una cosa che i tifosi romanisti non possono perdonare a nessuno è quella di toccare una leggenda del club come Francesco Totti. Nato e cresciuto a Roma, simbolo della città, il Pupone ha rappresentato la bandiera della storia del calcio in senso assoluto. Considerato uno dei calciatori più forti della sua generazione e non solo, Totti ha sempre rifiutato le offerte delle più grandi squadre del mondo per amore del club.

Dopo il suo ritiro dal calcio giocato nessun altro ha osato prendersi la responsabilità di scegliere una maglia sacra: la numero 10. La Roma in tutte le sue componenti aveva però deciso di offrirla a Paulo Dybala, come ringraziamento per la scelta fatta. La Joya però ha voluto rifiutare questa proposta, preferendo indossare la numero 21. Una decisione che non ha fatto di certo piacere ai tifosi giallorossi, che speravano di convincere l’attaccante argentino a prendersi questa responsabilità fin da subito.

Si vedrà solamente sul campo se alla fine la decisione di Dybala si rivelerà quella giusta o meno. Quel che certo è che anche senza la numero dieci sulle spalle le aspettative e le pressioni su di lui saranno enormi.