Stray è il mix perfetto tra Cyberpunk 2077 e gatti: ecco perché tutti lo adorano ed è già top seller

Il graffio di Stray. E’ uno dei tanti super trend del fatato mondo del gaming, il mix perfetto tra Cyberpunk 2077. Un successo lampo, a quanto pare: tutti adorano il cyber-felice, già top seller.

Stray, che in inglese vuol dire radagio, è un gioco di avventura del 2022 sviluppato da BlueTwelve Studio e pubblicato da Annapurna Interactive. E’ la storia di un gatto randagio che cade in una città murata popolata da robot, macchine e virus, e parte con l’aiuto di un compagno drone B-12 per tornare in superficie.

Il gioco è presentato attraverso una prospettiva in terza persona. Il giocatore attraversa saltando su piattaforme e arrampicandosi su ostacoli e può interagire con l’ambiente per aprire nuovi percorsi. Con l’aiuto di B-12, si possono immagazzinare oggetti trovati in tutto il mondo e “hackerare” la tecnologia per risolvere gli enigmi necessari per far progredire la narrazione.

Tutti pazzi per quel gatto randagio

C’è molto entusiasmo su Stray in questo momento, a causa del fatto che è uscito durante una patch piuttosto importante per le nuove versioni e, cosa più importante, il suo concept ha colpito tutti i “gattari”. Che siano veri o cyber, fa lo stesso.

Anche la sua apertura ha colpito nel segno: simply the best. Senza perdersi in chiacchiere, senza scene noiose, la telecamera piomba delicatamente su quattro gattini che vivono nei resti invasi di una diga, prima di stabilirsi dietro la creatura rossa della collezione. L’interazione dei gatti si è rivelata una bomba, le animazioni sono perfette, molti utenti sono rimasti a bocca aperta.

Stray è un nuovo videogioco disponibile per PlayStation 4 e 5 e PC, tramite la piattaforma di Vale: Steam: permette al giocatore di impersonare un gatto in un mondo cyberpunk distopico. In un futuro neanche poi così lontano dalla realtà, visto i tempi tecnologici in cui viviamo.

Si è fatto aspettare, visto che era stato annunciato nell’anno dello scoppio della pandemia da Coronavirus, ma dopo alcuni ritardi, si è ripreso tutto con gli interessi, ricevendo recensioni più che positive, con elogi particolari per il design artistico, ma anche per il gameplay dei gatti, la sua narrativa e perfino la colonna sonora originale e agli elementi platform. Inizialmente i critici erano divisi sulle sequenze di combattimento e stealth. A quanto pare, ora non lo sono più. Tutti pazzi per quel gatto randagio. Che tanto randagio non lo è più, adottato da milioni di player.

FONTE