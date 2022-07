Ciclista 18enne muore schiantandosi contro il guardrail

Un’escursione in bicletta è finita in tragedia per un ragazzo di 18 anni, Pietro Ballarini che si trovava con un gruppo di amici sul passo Durone, in Trentino.

Il giovane è rimasto vittima dell’incidente mortale intorno alle 10.45 di ieri mentre affrontava un tratto di strada particolarmente difficile fatto di numerosi tornanti.

In bici insieme al gruppo di amici, si trovavano in discesa e stavano affrontando i tornanti, un tratto del percorso particolarmente complesso che ha portato Pietro a sbandare e a perdere il controllo della bici. Il ragazzo si è andato a schiantarsi contro il guardrail.

Muore in bici a 18 anni: lo scontro violento, il casco distrutto

La comitiva stava scendendo in direzione di Tione, il tratto dove è avvenuto il drammatico incidente è fatto di curve e tornanti e il giovane, che indossava regolarmente il caschetto, non è riuscito a controllare il mezzo, ha sbandato e poi è finito contro il guardrail. Un impatto violento, tanto da portare alla rottura del casco protettivo.

Il gruppo di amici ha allertato immediatamente i soccorsi, sul posto sono giunte due ambulanze e i Vigili del Fuoco di Tione, Bleggio Superiore e Bolbeno-Zuclo, insiema gli agenti della polizia locale delle Giudicarie. Purtroppp per il giovane non c’è stato nulla da fare.