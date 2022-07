Esce dall’auto per chiedere aiuto e viene travolto: muore ragazzo di 24 anni

Oltre al giovane, morto tragicamente travolto da un camion, sono rimasti feriti anche due amici che si trovavano in auto con lui.

I ragazzi erano rimasti senza benzina in autostrada, il 24enne era sceso dall’auto spingere l’auto ed è stato travolto da un camion. È morto così a 24 anni.

Un tragico incidente lungo l’autostrada A4 fra Trezzo d’Adda e Capriate San Gervasio, in direzione di Venezia, nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 luglio 2022. La vittima è Koffi Foffie Romaric Adjei, di origini ivoriane, lavorava come operaio e viveva a Seriate. Il 24enne era in auto con una giovane di 25 anni nigeriana di Locate Triulzi (Milano) e un ragazzo indiano di 25 anni, di Bagnolo Melle (Brescia).

Travolto da un camion in autostrada: cosa è accaduto

Si sono trovati ad un certo punto senza benzina e si sono fermati in seconda corsia. Erano circa le 3 e Kaffi scende dall’auto per tentare di spingere la vettura. Sopraggiunge in quel momento una vettura in corsa, che riesce a schivarlo ma subito dopo arriva un camion che lo travolge in pieno

Per il 24enne non c’è stato nulla da fare, i due amici sono rimasti feriti in modo lieve e sono stati trasportati all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il giovane, secondo quanto ricostruito, era sbarcato in Italia come richiedente asilo, dopo aver perso i genitori uccisi in guerra. In Italia aveva come unico contatto un’amica di famiglia che ora lo piange insieme ai due amici coinvolti nel tragico incidente.