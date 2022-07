Facebook contro TikTok: le novità annunciate da Zuckerberg apriranno una guerra tra i due social?

Meta ha voluto introdurre alcune nuove novità su Facebook, le quali si pensa che potrebbero costringere la compagnia ad entrare in conflitto con TikTok. Non è certamente un loro desiderio tantomeno un intento che vorrebbero portare avanti, ma è ovvio che se si ritrovassero costretti a farlo non potrebbero fare altrimenti. Cosa sta succedendo tra questi due colossi del web?

Sono arrivate delle nuove novità su Facebook. Si tratta di un paio di sezioni separate per il flusso di notizie: da una parte ci sarà una categoria che suggerirà dei contenuti particolari agli utenti in base all’algoritmo, mentre dall’altra verranno mostrati i post degli amici in ordine cronologico. Tutto ciò servirebbe soltanto per dare la possibilità agli utenti di ottenere un maggiore controllo sulla visualizzazione dei contenuti. E una mossa che, secondo il New York Times, renderà il social più simile al concorrente cinese TikTok, o almeno si spera.

Lo annuncia in maniera del tutto ufficiale Mark Zuckerberg, il quale, in un post sul suo profilo Facebook ha scritto che “una delle funzionalità più richieste è quella che assicura di non perdere i post degli amici. Quindi lanciamo una sezione Feed apposita“. Fra le prove proposte, è probabile che questa nuova funzionalità possa rappresentare un vero e proprio ritorno al passato, precisamente quando la fruizione del social network più famoso al mondo era incentrata sulle attività di amici e famigliari: “Feed permette di accedere facilmente a tutti i contenuti delle persone e delle community con cui sei già in contatto”.

Una funzionalità un po’ troppo copiata da TikTok

Comunque, il New York Times sostiene che la creazione di una sezione dominata dai consigli dell’algoritmo rientri nella strategia di Facebook per diventare più simile a TikTok. Il social cinese, al riguardo, non si basa su una rete di persone conosciute come faceva Facebook con gli “amici”, bensì sfrutta un sofisticato algoritmo per mostrare ai suoi utenti dei video realizzati da chiunque: “Home diventa una sezione di scoperta per trovare e seguire nuovi contenuti e creator grazie ai suggerimenti”.

La nuova sezione, in sostanza, sarà molto simile al feed di TikTok: a suggerire i contenuti più interessanti, anche al di fuori della rete di amici, sarà predisposto u algoritmo basato sull’intelligenza artificiale di Facebook. Le due categorie separate saranno visibili – per il momento – solo a un gruppo ristretto di utenti ed esclusivamente su app Android e iOS. Allo stato attuale è probabile che la Facebook prevede di estendere la funzione possa essere persino personalizzata.

In ogni caso è ancora presto per proclamare se potrà essere, a tutti gli effetti oltretutto, una novità da considerare oppure meno. Soltanto il tempo potrà dircelo, di conseguenza dovremo attendere che venga rilasciata per chiunque affinché ci possano essere delle opinioni altamente valide al riguardo. Sino a quell’attimo, tuttavia, preoccupiamoci soltanto di aggiornare il social.