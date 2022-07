Gran Turismo World Series 2022: questo weekend si combatterà per chi è il miglior pilota da corsa

Vite parallele. Da un lato i tanti eventi reali che affollano l’estate globale, dall’altro il mondo degli e-sports, sempre più di moda. Fra questi spicca il Gran Turismo World Series, amichevolmente chiamate GTWS.

Sono una serie di tornei eSport dei campionati mondiali di Gran Turismo, gestiti direttamente dallo studio di sviluppo di giochi giapponese, Polyphony Digital. Il campionato contiene due serie che si svolgono contemporaneamente durante tutto l’anno: la Nations Cup (i partecipanti dei rispettivi paesi li rappresenteranno), il Manufacturer Series (i partecipanti gareggeranno e rappresenteranno il produttore scelto). Per la stagione 2022, la serie prevede di utilizzare l’ultimo videogioco di corse di Polyphony Digital, Gran Turismo 7.

Con la stagione 1 di Gran Turismo World Series 2022 Online, ora completata, l’attenzione si rivolge ai pro: quei giocatori di alto livello che si stanno preparando per alcuni eventi di punta, previsti per le prossime due settimane.

World Series 2022, un autentico tour de force

Il primo è il round 1 delle World Series. I massimi rappresentanti dei 12 principali produttori si contenderanno la Manufacturers Cup che si terrà sabato 23 luglio, mentre i 16 principali giocatori della Coppa delle Nazioni 2021 possono essere visti in azione il giorno successivo.

Sarà un autentico tour de force, che continuerò il week end successivo. Il World Series Showdown riunirà i migliori piloti di tutto il mondo allo spettacolare Red Bull Hangar-7 di Salisburgo, in Austria. Il primo raduno di giocatori di Gran Turismo dall’evento World Tour di Sydney all’inizio del 2020 sarà trasmesso in streaming, con 12 squadre di tre piloti che si daranno battaglia nella Manufacturers Cup, in programma sabato 30 luglio. Per 32 piloti c’è la Nations Cup, prevista domenica 31 luglio.

I campioni della Manufacturers Cup dell’anno scorso, il Team Toyota, sono sembrati forti nelle serie online, ma i campioni del 2019 Subaru hanno alcuni piloti competitivi che mirano a riconquistare il primo posto nelle prossime gare. Nel frattempo, la serie accoglie i nuovi arrivati Genesis, che saranno rappresentati nella trasmissione del Round 1 e a Salisburgo.

Nella Nations Cup, le stelle affermate del 2021 si scontreranno con i corridori più veloci della Stagione 1 online a Salisburgo. La posta in gioco è alta in quanto sono in competizione per un posto nei prossimi due round delle World Series e nelle finali mondiali a Monaco a novembre. Il campione 2021, l’italiano Valerio Gallo, sarà l’uomo che tutti vogliono battere.