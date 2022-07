Meteo OGGI domenica 24 luglio | Temperature roventi con qualche annuvolamento al Nord

Le previsioni meteo di oggi, domenica 24 luglio. Sulla nostra Penisola l’anticiclone africano Apocalisse4800 garantirà un tempo stabile e ampiamente soleggiato su quasi tutte le regioni, con temperature sempre più roventi.

L’anticiclone africano Apocalisse4800 continua a tenere sotto scacco il nostro Paese. Per quanto riguarda la giornata di oggi, il tempo sarà stabile sulla maggior parte delle regioni italiane, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Da segnalare la possibilità di qualche locali annuvolamento, anche intenso, sulle aree della Liguria, tra Piemonte e Lombardia e sull’arco alpino. In particolare, previsti sui settori alcuni occasionali rovesci o brevi temporali, soprattutto sulla zona del Triveneto. In generale, dominerà il bel tempo da mattina a sera su tutte le altre zone, con temperature sempre più roventi e caldo afoso.

Nord

L’anticiclone africano garantirà una giornata caldissima e ampiamente soleggiata sulla maggior parte delle regioni del Nord. Previsti di primo mattino ancora residui rovesci o temporali sulle Alpi orientali del Friuli-Venezia Giulia. Il cielo sarà invece sereno o al massimo poco nuvoloso sul resto del settentrione. Dal tardo mattino si assisterà ad un aumento delle nubi cumuliformi su Alpi, Prealpi e Appennini, con possibili deboli piogge o rovesci in attenuazione nelle ore pomeridiane.

Centro e Sardegna

Le regioni del Centro e la Sardegna saranno caratterizzate da cielo sereno e clima caldo, con temperature roventi e clima afoso anche nelle ore notturne. Questo l’effetto dell’anticiclone africano Apocalisse4800 giunto sulla nostra Penisola, che garantirà una giornata ampiamente soleggiata su tutte le regioni. Previsto comunque bel tempo con al più lo sviluppo di locali nubi cumuliformi a ridosso degli Appennini durante le ore centrali della giornata, e qualche eventuale fenomeno associato.

Sud e Sicilia

Anche nelle regioni del Sud, la giornata di oggi sarà all’insegna del caldo. Da mattina a sera, il tempo sarà infatti generalmente stabile, con cielo generalmente sereno su tutte le regioni e valori teremici via via sempre più roventi. Previsto dunque bel tempo, con possibilità però di sviluppo di locali nubi cumuliformi a ridosso degli Appennini durante le ore centrali della giornata, e qualche debole fenomeno associato.

Temperature

Le colonnine di mercurio continuano a segnalare valori molto alti, per via dell’effetto dell’anticiclone africano. Si percepiranno temperature molto alte, superiori rispetto a quelle che sarebbero previste per la media stagionale. Per quanto riguarda i valori minimi, questi sono in diminuzione al nord-ovest, sulle Alpi e sulle Prealpi; risultano invece in aumento su pianura padana orientale, coste adriatiche e regioni ioniche peninsulari, mentre rimangono stazionarie sul resto del Paese. Per qunanto riguarda le temperature massime, queste sono in aumento su nord ovest ed Alpi centrali, mentre risultano in diminuzione sulle coste adriatiche e stazionarie sul resto della nostra penisola.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno deboli di direzione variabile, con tendenza ad assumere regime di brezza lungo le coste durante le ore centrali.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno da poco mossi a mossi il mar Ligure, il mare di Sardegna e lo Ionio. Saranno invece poco mossi o quasi calmi tutti i restanti mari italiani.