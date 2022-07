Meteo OGGI lunedì 25 luglio | Caldo eccezionale con nubi al Nordovest

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 25 luglio. Sulla nostra Penisola l’anticiclone africano Apocalisse4800 garantirà soleggiato su quasi tutte le regioni, ad eccezione del Nordovest. Caldo eccezionale, con picchi di 39°C su molte città.

L’anticiclone africano Apocalisse4800 continua a tenere sotto scacco il nostro Paese. Per quanto riguarda la giornata di oggi, il tempo sarà sereno sulla maggior parte delle regioni italiane salvo al Nordovest, dove non mancheranno nubi e temporali di calore sull’arco alpino, in discesa notturna sulle medio e alte pianure settentrionali a carattere sparso. Da Nord a Sud si percepirà tuttavia un caldo eccezionale, con valori termici che arriveranno a toccare i 39 in molte città italiane.

Nord

L’anticiclone africano garantirà delle iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ad inizio della giornata di oggi, con sviluppo però in tarda mattinata di nubi cumuliformi su Alpi, Prealpi e Appennino. Previsti anche deboli rovesci o temporali associati. Sempre in mattinata, sarà invece bel tempo sul resto del settentrione. Dal pomeriggio saranno tuttavia in aumento delle nubi compatte su Alpi e Prealpi, con i rovesci o temporali che diverranno diffusi nell’area Nordovest.

Centro e Sardegna

Le regioni del Centro e la Sardegna saranno caratterizzate da cielo sereno e clima caldo e afoso in particolar modo di notte. Questo l’effetto dell’anticiclone africano Apocalisse4800 giunto sulla nostra Penisola, che garantirà una giornata ampiamente soleggiata su tutte le regioni. Previsto comunque un moderato sviluppo di qualche isolata e innocua nuvolosità al mattino, lungo le coste settentrionali della Toscana.

Sud e Sicilia

Anche nelle regioni del Sud, la giornata di oggi sarà all’insegna del caldo. Da mattina a sera, il tempo sarà infatti generalmente stabile, con cielo generalmente sereno su tutte le regioni. L’anticiclone africano Apocalisse4800 che porterà le colonnine di mercurio a segnare valori via via sempre più in aumento.

Temperature

Le colonnine di mercurio continuano a segnalare valori molto alti, per via dell’effetto dell’anticiclone africano. Si percepiranno temperature molto alte, superiori rispetto a quelle che sarebbero previste per la media stagionale. Per quanto riguarda le minime, queste risultano in diminuzione sulle coste adriatiche, in aumento sulle regioni centroccidentali del nord, e stazionarie sul resto del Paese. Per i valori massimi, invece, si registra un aumento al nord, mentre rimangono stazionari sul resto della nostra penisola.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno principalmente deboli di direzione variabile, tendenti ad assumere regime di brezza lungo le coste durante le ore centrali. Previsti rinforzi durante le ore pomeridiane al nord, in occasione dei temporali.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno poco mossi o eventualmente localmente mossi tutti i bacini italiani.