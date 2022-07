Avatar su WhatsApp? Sì, facili e veloci da creare. Ma anche adatti al Multiverso

Qualsiasi mossa di Mark Zuckerberg sta andando verso il Metaverso, un investimento figlio un po’ dei tempi che corrono, un po’ rimedio contro i malanni di queste stagione: dal sorpasso di TikTok alla crisi dei social made in Meta.

L’ultima trovata è su WhatsApp, molto attiva di questi periodi con le sue nuove funzionalità, più o meno in arrivo. Navigazione in incognito, possibilità di vedere chi è online e chi no. Nuovi avatar, facili e veloci da creare, adattabili al Metaverso. Of course.

WhatsApp raccoglie sempre nuove cose e ora l’ultima beta 2.22.16.11 introduce una sezione semplicemente etichettata Avatar, come notato dall’autorevole WABetaInfo. Dagli screen si notano quello sembra essere il tipo di avatar che gli utenti potranno eventualmente utilizzare, che sembrano essere cloni degli avatar 3D di base disponibili su Facebook.

WhatsApp, il moto perpetuo continua

Oltre a utilizzare gli avatar come maschera durante le videochiamate, proprio come su Zoom, l’app potrebbe anche creare adesivi dal tuo avatar, in modo simile a Bitmoji. Probabile, dunque, che gli utenti della messaggistica istantanea numero uno al mondo, avrà avatar di Facebook con supporto per opzioni di personalizzazione granulari per tono della pelle, abbigliamento, colore dei capelli, acconciature, postura ed espressioni facciali, anche se all’inizio potrebbero essere offerte variazioni limitate. Dal momento che WhatsApp sembra sviluppare un’intera sezione dedicata agli avatar, sembra che potrebbe diventare parte integrante dell’app in futuro. Per ora, la funzionalità sembra essere nelle prime fasi di sviluppo e WhatsApp deve ancora parlare ufficialmente dei suoi piani.

Un’immagine di intestazione nella parte superiore della sezione, rileva sempre Wabetainfo: suggerisce che gli avatar disponibili su WhatsApp sono presi da Facebook, questo semplicemente perché sono gli stessi. “Grazie a questa sezione – spiega l’autorevole Wabetainfo – potrai personalizzare il tuo avatar da utilizzare come sticker da condividere con i tuoi contatti”.

A proposito di novità. WhatsApp ha appena inviato un nuovo aggiornamento tramite il Programma TestFlight beta, dove la messaggistica californiana sta lavorando per visualizzare un elenco dei partecipanti passati ai tuoi gruppi, per un futuro aggiornamento dell’app. In pratica si sta lavorando sulla possibilità di lasciare i gruppi in silenzio senza avvisare gli altri partecipanti, ad eccezione degli amministratori di gruppo che possono ancora vedere chi ha lasciato il gruppo. Ma tutti i membri del gruppo potranno ancora vedere chi lascia il gruppo utilizzando una funzione chiamata “partecipanti passati”. Il moto perpetuo continua.

