Microsoft convocata dall’antitrust per la recente acquisizione, qual è il futuro della società?

Microsoft ha compiuto un acquisto assolutamente incredibile, e questo lo sappiamo molto bene, ma l’antitrust europeo non crede che non debbano essere fatte delle analisi al riguardo. Questo, in teoria, dovrebbe servire a capire al meglio delle loro possibilità se le procedure siano state eseguite correttamente o meno. Dunque, in vista del fatto che si sia discutendo di un argomento alquanto delicato, vediamo di scoprire cosa abbiano scoperto in merito alla nuova acquisizione della società.

L’Europa ha mobilitato la sezione antitrust per convocare i principali competitor di Microsoft, che sarebbero in sostanza Sony e Nintendo, per sentire la loro opinione circa l’acquisizione di Activision Blizzard e le sue possibili implicazioni. Questa mossa, anche se agli occhi di tutti può apparire davvero strana, è principalmente il piano che hanno avuto in mente di attuare per capire la posizione finale che avrebbe assunto la casa di Redmond.

Ecco perché diversi giorni fa è emerso che l’antitrust inglese sta indagando sull’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, tuttavia appare più che chiaro che anche nella Commissione Europea si stia smuovendo qualcosa, e non potrebbe essere altrimenti considerando la portata di questa procedura di acquisto molto delicata e, allo stesso tempo, estremamente famosa dati i potenziali approcci ottenuti fra le compagnie.

Comunque, tenendo conto di un report pubblicato da Politico, l’antitrust ha espresso le sue preoccupazioni sulla possibile limitazione all’accesso di franchise come Call of Duty su piattaforme che non siano Xbox una volta che l’acquisizione verrà finalizzata. Ciò, dunque, ha spinto la commissione ha rivalutare la proposta di acquisto e a chiamare in causa i suoi competitor.

Delucidazioni importanti per quanto riguarda Microsoft

Ma le notizie non finiscono qui, perché per una questione di regolarità è stata fatta anche chiarezza sull’eventualità che Xbox Game Pass approdi sulle piattaforme concorrenti, una questione che tuttavia è già stata affrontata in passato dalla stessa Microsoft, la quale ha subito il rifiuto sia di Sony che di Nintendo. Il declino da parte loro la dice lunga sul fatto che non scorra affatto buon sangue tra le società.

A questo punto è ovvio che ci saranno dei rallentamenti significativi vista la situazione attuale, ma questo non significa mica che la compravendita sarà annullata. Fino ad ora nessuno si è espresso in merito alla possibilità di negare l’acquisto, quanto più di analizzare le conseguenza della scelta e di capire a che cosa porterebbe una decisione così importante.

E che possa essere di grandi proporzioni è scontato dato che sia intervenuto l’antitrust europeo, altrimenti la transazione sarebbe avvenuta molto più facilmente. Insomma: non preoccupiamoci troppo, alla fine andrà tutto liscio e Microsoft riuscirà a coronare il sogno di comprare una compagnia così importante come Activision Blizzard. Riusciremo in ogni caso a giocare a tutti i nostri Call Of Duty con grande facilità, e presupponiamo che i prossimi che usciranno saranno davvero spettacolari.