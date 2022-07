TikTok non più il re tra i Social: dopo un avvio in sordina Be Real gli sottrae la scena

Un assalto frontale andato a segno. Il re dei social, la pagina più cliccata al mondo nel 2021 (perfino più di Google) è stata appena spodestata, non ancora in termini globali, da un’app di social media francese rilasciata nell’anno dello scoppio della pandemia da Coronavirus, che dopo un avvio in sordina ha letteralmente messo il turbo.

Secondo la newsletter del giornalista statunitense Casey Newton, Be Real attualmente è l’app più scaricata negli Stati Uniti, dove è arrivata a quasi 30 milioni di download, 330.000 soltanto nella giornata di domenica. Più di TikTok.

La Be Real mania sta arrivando anche in italia e rischia di diventare un fenomeno globale visto che l’applicazione transalpina è volata al sesto fra le app di social network per iOS, dietro solo alle ben più note TikTok, le app di Meta (WhatsApp, Instagram e Facebook) e Telegram.

Le frecce all’arco di Be Real

A quanto pare l’idea di Alexis Barreyat (lo sviluppatore di Be Real) è provocato un effetto-bomba. Dopo diversi anni di relativa oscurità, il nuovo social guadagnato popolarità rapidamente, come evidenziato in questo semestre del 2022.

Un social, dunque, che sta iniziando a sfondare dopo due anni di slow climbing. BeReal e combina la nostalgia per le app social precedenti con l’ansia per il mondo creato da quelle app. Sebbene sia impossibile dire quanto possa crescere, o quanto durerà, basti pensare alla meteora ClubHouse, tanto per intenderci, BeReal ha attecchito proprio fra i TikToker, Twitter addicted e, soprattutto, gli universitari.

Fondata nel gennaio 2020 dallo sviluppatore francese Alexis Barreyat, BeReal è un’app di condivisione di foto per iOS e Android. Ogni giorno a un’ora casuale che varia in base al Paese, l’app invia una notifica push time to BeReal, e gli utenti hanno due minuti per scattare le loro foto. La fotocamera scatta contemporaneamente un selfie e una foto posteriore, in uno stile che ricorda l’app Frontback della metà degli anni 2010.

Se pubblichi dopo la scadenza dei due minuti, le tue foto vengono contrassegnate come “in ritardo”; non puoi visualizzare i post dei tuoi amici a meno che tu non pubblichi prima. Una forte identità unita a quel senso di appartenenza, la sensazione di vivere un’esperienza condivisa, il vento del cambiamento: queste le principali frecce di BeReal che stanno colpendo i cuori di milioni di utenti, trasformandosi in ferite per TikTok e tutte quei social che ambiscono al trono di spade.

