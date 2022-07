Dal rifiuto ad Amici a Ballando con le Stelle: chi è la star di Rai Uno scartata da Maria De Filippi

La perseveranza e la tenacia sono due degli ingredienti principali per la ricetta del successo, sia in ambito personale sia in quello professionale. Lasciarsi abbattere dalle delusioni non è consentito, proprio come ci insegna la storia di uno dei pilastri di Ballando con le stelle.

Ballando con le stelle, come tutti saprete, è il talent show di Rai Uno nel quale personaggi del mondo dello spettacolo si cimentano nella disciplina della danza. Il programma, condotto da Milly Carlucci, prevede che i concorrenti siano affiancati da ballerini professionisti; ogni coppia, nel corso delle varie puntate, è chiamata a eseguire delle coreografie e, come sempre, la migliore si aggiudica la vittoria.

Diverso è, invece, Amici di Maria De Filippi. Il talent di Maria De Filippi è rivolto ad aspiranti cantanti e ballerini che vogliono fare della loro passione il proprio lavoro. Il programma di Canale 5, dunque, è strutturato come una vera e propria scuola. I ragazzi, infatti, vengono seguiti da insegnanti d’eccezione, e una volta conquistato l’accesso alla fase serale della trasmissione, tra sfide ed eliminazioni, viene decretato il vincitore.

Per partecipare a tali programmi, ovviamente, bisogna superare delle selezioni, ma un eventuale rifiuto non è da interpretare come una sconfitta, bensì come come uno sprone, per migliorare sempre di più. Ecco, a tal proposito, il racconto di una delle ballerine professioniste di Ballando con le stelle che, di recente, ha rivelato di aver ricevuto un “no” proprio da Amici.

Arrendersi mai

Lei è Lucrezia Lando, è nata il 10 dicembre 1998 ed è una delle ballerine professioniste del talent show di Rai Uno Ballando con le stelle. Lucrezia è entrata a far parte del cast del programma condotto da Milly Carlucci nel 2018 e, ad oggi, è diventata senza dubbio uno dei pilastri della trasmissione. La ballerina, in qualità di insegante, ha gareggiato in coppia con numerosi personaggi, tra cui anche Giaro Giarratana e Andrea Iannone. Nel 2020, invece, è stata lei la vincitrice di Ballando, insieme all’attore Gilles Rocca. Non tutti sanno, però, che prima di approdare al talent di Rai Uno, Lucrezia è stata scartata da Amici, come lei stessa ha rivelato nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Tele Sette. Nella suddetta intervista, la Lando ha svelato lo stato d’animo con il quale affrontato tale rifiuto: “Tutti ricevono delle porte in faccia, ma poi si aprono i portoni”. Non tutti i mali, tuttavia, vengono per nuocere! Lucrezia, infatti, ad oggi è molto felice di essere diventata parte integrante del cast di Ballando, come lei stessa ha rivelato sempre a Tele Sette: “Ballando con le stelle è una grande famiglia”.

Non solo danza

D’estate, come di consuetudine, Ballando con le stelle non va in onda, e la giovane Lucrezia Lando ha deciso di sfruttare il suo tempo libero per fare nuove esperienze lavorative.

Attualmente, infatti, la ballerina è impegnata nella conduzione de Il borgo delle meraviglie, uno spazio all’interno di Unomattina Estate dedicato ai prodotti tipici culinari del nostro Bel Paese.