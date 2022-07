Alessia Marcuzzi, lo scatto amarcord col pancione: boom di like per lei

La conduttrice Alessia Marcuzzi ha pubblicato un bellissimo scatto sui social di quando era in dolce attesa di Tommaso, il suo primogenito: eccolo.

Lei è una delle conduttrici più amate dal grande pubblico, uno dei volti più noti del piccolo schermo nostrano. Stiamo parlando di Alessia Marcuzzi, negli anni al timone di diversi programmi di successo di casa Mediaset.

Dal Grande Fratello a Temptation Island passando per Le Iene e tanti altri, Alessia Marcuzzi con la sua simpatia, professionalità e bellezza, ha saputo conquistare i telespettatori. La notizia, lo scorso anno, dell’addio a Cologno Monzese dopo oltre 25 anni, è stata una vera e propria doccia fredda per molti.

Dopo un anno sabatico, la conduttrice è pronta a tornare. Alessia Marcuzzi, infatti, sarà la conduttrice del nuovo show di Rai Due, Boomerissima, ideato dalla stessa ex presentatrice Mediaset.

Il post di Alessia Marcuzzi

In un post pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale, Alessia Marcuzzi ha pubblicato un tenero scatto che ha entusiasmato i suoi fan. Scrive la conduttrice: “Aprile 2001. Aspettavo Tommaso, mancavano pochissimi giorni ed ero davvero boomberissima”. Uno scatto col pancione, il quale è divenuto subito virale ed ha ricevuto tantissimi tra like e reaction. Tommaso, nato poi qualche settimana più tardi, è figlio di Alessia Marcuzzi e dell’attuale allenatore dell’Inter – allora calciatore della Lazio – Simone Inzaghi. In seguito, dieci anni dopo, è nata dalla storia d’amore tra la conduttrice e il cantante Francesco Facchinetti, la piccola Mia.

Il ritorno in tv

Come anticipato, dal prossimo autunno, Alessia Marcuzzi tornerà in tv su Rai Due con il nuovo show Boomerissima. Si tratta di un quiz, che mette a confronto varie generazioni, su temi più disparati e sarà diviso in tre parti: una in studio, una fuori dagli studi e un altro in salotto ricreato sempre a Cologno Monzese.

Ci si aspetta molto da questo programma, il quale è stato ideato proprio da Alessia Marcuzzi – come ha rivelato durante un’intervista – durante una chiacchierata con suo figlio Tommaso.