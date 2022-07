“Capelli rosso afro”, Camilla nella bufera | La vendetta di Harry e Meghan sulle sue parole

L’indiscrezione più bollente dell’estate vede come protagonista Camilla, la consorte del principe Carlo. Sarebbe infatti stata lei a dire alcune frasi che avrebbero portato alla rottura di Harry e Meghan con la monarchia. Ed ora che la verità è uscita, la futura regina d’Inghilterra sta vivendo un forte attacco mediatico.

Nel suo nuovo libro “Revenge: Meghan, Harry and the War between the Windsors” (Blink Publishing), uscito il 21 luglio 2022, l’esperto Tom Bower torna sulla questione dei commenti razzisti che sarebbero stati rivolti al piccolo Archie, figlio dei duchi di Sussex, raccontando un retroscena esplosivo.

L’indiscrezione coinvolgerebbe la futura Regina consorte Camilla, un personaggio eccellente, di spicco nella royal family, ma a quanto pare dalla lingua velenosa. E dopo mesi dall’intervista con Oprah si viene ora a sapere a chi si riferisse Meghan quando ha parlato di razzismo.

Il libro di Tom Bower riporta molte indiscrezioni sulla royal family e si preannuncia un terremoto mediatico. Uno degli aneddoti più citati sui tabloid riguarda il presunto commento della regina Elisabetta alla notizia che la duchessa di Sussex non avrebbe partecipato ai funerali del principe Filippo, nell’aprile 2021: “Grazie al cielo Meghan non verrà”.

“Capelli rosso afro”, Camilla nella bufera. Le parole al veleno

Secondo Bower durante una conversazione con Harry e Meghan sull’aspetto che avrebbe avuto il nascituro, Camilla si sarebbe lasciata andare a delle ipotesi più o meno fantasiose, arrivando a dichiarare che sarebbe stato “divertente” se Archie potesse ereditare “i capelli rossi afro”. Harry avrebbe sorriso a quella considerata una battuta, mentre Meghan l’avrebbe presa malissimo. Il biografo, poi, definisce i Sussex “agenti della distruzione”, descrivendone i caratteri in maniera non proprio edificante. Il principe sarebbe “ignorante, sempliciotto, esigente“. La duchessa, invece, “egocentrica, manipolatrice e difficile”. In queste ore, però, sarebbe la questione dei commenti sulle fattezze di Archie ad aver generato un putiferio tanto sui media quanto nella royal family.

Ma non solo Camilla tacciata di essere una razzista, anche il principe Carlo e la principessa Anna. Quest’ultima, avrebbe ritenuto Meghan inadeguata al suo ruolo a corte, spiegando alcune differenze culturali tra Gran Bretagna e Stati Uniti. Poi nel 2021, mentre il principe Carlo era alle Barbados, i giornali fecero esplodere la bomba secondo cui sarebbe lui il vero autore dei commenti razzisti diretti ad Archie. Carlo avrebbe confessato a Camilla: “Mi domando che aspetto avranno i loro figli”. La duchessa di Cornovaglia avrebbe risposto: “Sono certa che saranno assolutamente bellissimi“. Il principe, però, avrebbe ribattuto: “Voglio dire, che carnagione potranno avere?“. La replica del portavoce dell’erede al trono non si fece attendere: “È semplicemente fantasia, non merita altri commenti”.

Ora sarebbe Camilla la “colpevole”

A quanto pare è ora il turno di Camilla ad essere coinvolta nello scandalo. Non si può escludere a priori che sia stata lei, o che magari abbia solo fatto un commento senza avere cattive intenzioni.

È curioso però che questo retroscena sia venuto fuori ora che ha raggiunto, un livello molto alto nella gerarchia della monarchia, guadagnandosi l’ammirazione dell’opinione pubblica. Inoltre lei avrebbe parlato del colore dei capelli di Archie non quello della pelle. Particolare non da poco per comprendere la verità.