Valeria Cardone, lo scatto in bikini è da urlo: la “nuova” vita dopo la rottura con Matteo Ranieri

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex compagna di Matteo Ranieri, Valeria Cardone, ha stupito i social con questi scatti mozzafiato: eccoli.

Lei è stata una delle grandi protagoniste della seconda parte della stagione scorsa del programma cult di casa Mediaset, ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5, Uomini e Donne.

Stiamo parlando dell’ex corteggiatrice Valeria Cardone, arriva nel parterre di Cologno Monzese per corteggiare Matteo Ranieri e, alla fine, scelta proprio dell’ex compagno di Sophie Codegoni.

Tra loro, però, è durata poche settimane: tra aspre polemiche social, Valeria Cardone e Matteo Ranieri hanno annunciato la fine della loro storia d’amore.

Lo scatto di Valeria Cardone

In un post pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale, Valeria Cardone si è mostrata in tutta la sua bellezza. Scatto in bikini total white, l’ex corteggiatrice ed ex compagna di Matteo Ranieri è in forma mozzafiato. Tantissimi i like e le reaction al post. Si tratta di uno dei primi scatti, così audaci, di Cardone, la quale sembra proprio volersi godere – dopo la rottura con Ranieri – la sua popolarità social.

Il futuro in tv di Valeria Cardone

Alcune settimane fa, Valeria Cardone ha annunciato la fine della relazione con Matteo Ranieri sui social con queste parole: “Ragazzi/e io e Matteo non stiamo più insieme, purtroppo non sempre le cose vanno come speriamo. Vi chiedo solo un po’ di comprensione perchè non sto passando un bel periodo”. Una rottura che non è arrivata certo come un fulmine a ciel sereno, anzi. Sono stati in molti a puntare il dito contro la coppia, accusando sia Valeria che Matteo di non essere stati chiari e sinceri nei confronti dei telespettatori di Uomini e Donne.

I due, invece, si sono difesi ribadendo di aver cercato, sino alla fine, di tenere in piedi il loro rapporto. Di certo, Matteo Ranieri è uscito dalla relazione – mediaticamente parlando – con le ossa rotte. Valeria Cardone, invece, da più parti viene invitata a sedersi sul trono della prossima stagione della trasmissione di Maria De Filippi. La ritroveremo a settembre nel parterre di Cologno Monzese? Staremo a vedere.