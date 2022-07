Costanza Caracciolo, lo scatto in bikini è da bollino rosso: l’ex Velina in forma mozzafiato

Costanza Caracciolo ha stregato i social con uno scatto mozzafiato in bikini: l’ex Velina di Striscia la Notizia è in forma smagliante.

Lei è una delle showgirl e star dei social più amate dal grande pubblico, divenuta nota nel 2008 – dopo aver vinto il programma Veline – nel programma ideato da Antonio Ricci, Striscia la Notizia.

Stiamo parlando di Costanza Caracciolo, la quale ha fatto coppia fissa con Federica Nargi sul bancone più famoso della televisione italiane per oltre tre anni. Ancora oggi, sono due delle Veline della trasmissione di Canale 5, più amate di sempre.

Costanza Caracciolo, il 18 marzo del 2019, dopo alcuni anni di fidanzamento, ha sposato l’ex bomber della Nazionale Cristian Vieri. La coppia ha avuto due figlie: Stella, nata il 18 novembre del 2018, e Isabel, nata il 25 marzo del 2020.

Lo scatto di Costanza Caracciolo

In un post pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale, Costanza Caracciolo ha stupito i social con uno scatto in cui si mostra in tutta la sua bellezza. L’ex Velina di Striscia la Notizia è divina mentre indossa un bikini decorato che esalta la sua fisicità statuaria. Bellissima, Caracciolo dimostra ancora una volta una forma smagliante. Tantissimi i like e le reaction al post.

Nuove nozze per la coppia?

Pochi giorni fa, il marito di Costanza Caracciolo, l’ex attaccante di Inter e Milan, Cristian Vieri, ha spento 49 candeline. Il matrimonio della coppia va a gonfie vele, come dimostrano i tantissimi scatti dei due. Dicevamo, l’ex Velina di Striscia la Notizia ha organizzato un grande party per Bobo, con tanti amici della coppia. Ma, stando a quanto trapela, Vieri starebbe lavorando per una grande sorpresa per sua moglie.

Come scrive Nuovo, infatti, Cristian Vieri – probabilmente alla fine dell’estate – chiederà di nuovo la mano a Costanza Caracciolo ma, questa volta, la cerimonia si terrà in chiesa. Come detto, i due si sono sposati nel 2019, ma quasi in gran segreto, alla presenza dei soli testimoni: il fratello di Bobo e la cugina dell’ex Velina di Striscia la Notizia. I due avrebbero voluto coronare il sogno di un grande evento in chiesa alla presenza di tanti tra amici e parenti già qualche anno fa, ma la pandemia ha rimandato il tutto.